Inwoners Azelo blij met voorlopige streep door azc: "Wij vertrouwen gemeentebestuur niet zomaar weer"

Blij en opgelucht, dat is de eerste reactie van de Stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo op het besluit van de gemeenteraad om voorlopig een streep te zetten door de komst van een azc in Azelo. "Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard", zegt woordvoerder Wim Jansen.

Hij volgde het debat, gisteravond in de gemeenteraad van Borne, met belangstelling. Het was zo'n avond om met een grote delegatie, getooid met spandoeken, naar het gemeentehuis van Borne te trekken. Omdat dit niet kan, zullen veel inwoners van Borne, en met name die van Azelo net als Wim Jansen voor een computerscherm hebben gezeten.

Plan van tafel

Na ruim drie uur vergaderen werd een motie van de VVD aangenomen waarin het college werd opgedragen het plan van tafel te halen en van meet af aan te beginnen. Dat betekent dus om tafel met de omwonenden en met partijen die interesse hebben in het voormalige asielzoekerscentrum .

"Wij zijn opgelucht en blij dat de gemeenteraad gisteren de rug zo recht heeft gehouden. Dat hebben we in het verleden wel eens gemist", kijkt Jansen terug op de vergadering van gisteravond. "De uitkomst heeft ons in dat opzicht in elk geval blij gemaakt."

We vertrouwen het college niet zomaar meer Wim Jansen, Stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo

De omwonenden mogen nu vanaf begin af aan in gesprek met het college over de plannen voor het azc. Heeft Jansen er vertrouwen in dat het college nu voor een andere optie gaat dan asielzoekers?

Gebrek aan vertrouwen

"Dat is nog maar de vraag. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard", schetst Jansen de manier waarop de omwonenden nu kijken naar het college en met name naar verantwoordelijk wethouder Kotteman,. "We hebben eigenlijk nergens meer vertrouwen in, maar we zullen op de een of andere manier toch weer in gesprek moeten, maar we vertrouwen het college niet zomaar meer."

"We hebben dertig jaar te maken gehad met asielzoekers naast de deur. Ik kan u zeggen dat dit zeker voor de omwonenden geen pretje is geweest. Dat gaat wel op en neer, afhankelijk van de directie die er zit."

Toch weer voor de deur

Maar er staat een afspraak met het college, herhaalt Jansen nog maar eens, dat er geen asielzoekers meer komen. "Dat is ons toegezegd, door het COA, door de gemeente, en als ze dan toch ineens weer voor je deur staan, schendt dat ernstig het vertrouwen."

Het is een pure centenkwestie Leo Graafhuis, VVD Borne

Leo Graafhuis van de VVD is duidelijk. "Het is over. Ze hebben tientallen jaren zich ingespannen, het is een keer voorbij", zegt het raadslid, wijzend naar de omwonenden. hij roept nog eens in herinnering dat de terugkeer van het college naar het COA eigenlijk niets meer dan een ordinaire centenkwestie was.

Tering naar de nering

Burgemeester Jan Pierik gaf dat gisteren in de raadsvergadering ook ruiterlijk toe. Borne heeft het financieel moeilijk en zag in het azc een mogelijkheid om het bedrag dat betaald moet worden voor de aankoop van het voormalige asielzoekerscentrum terug te verdienen. "Borne moet de tering naar de nering zetten", aldus Graafhuis.

"Dit was geen besluit dat geboren was vanuit een ethische achtergrond om asielzoekers te helpen, dit is gewoon een pure centenkwestie." De gemeente dacht geld te kunnen verdienen, aldus een kritische Graafhuis "En daar zijn de belangen van de omwonenden ondergeschikt in."

Door dat plan ging dus gisteren, in ieder geval voorlopig, een streep. De komende periode gaat het college onderzoeken wat dan de beste oplossing is voor het voormalige asielzoekerscentrum.