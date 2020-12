Wilde politieachtervolging door Noordoost Twente eindigt in sloot

De achtervolging door Losser, De Lutte, Oldenzaal en Beuningen eindigde in een weiland aan de Punthuizerweg in Beuningen. De automobilist die achtervolgd werd, is daar een weiland ingereden, een politiewagen is voor dat weiland in de sloot beland.

Een tweede politiewagen is, achter de vluchtende automobilist, het weiland ingereden. Uiteindelijk eindigde ook de auto met het Duitse kenteken in een sloot.

De auto met Duits kenteken die werd achtervolgd eindigt in een greppel (Foto: NewsUnited/Dennis Nengerman)

Een verdachte kon door de politie snel worden gepakt. Een tweede verdachte is door een politiehond enige tijd later gevonden.

Gewonde naar ziekenhuis

Een van de verdachten is gewond geraakt en onder politiebegeleiding, met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De twee agenten die in de sloot belandden, zijn ongedeerd gebleven. Waarom beide mannen vluchtten toen ze werden aangehouden ,is niet bekend.

Een berger heeft de politieauto uit de sloot gehaald en afgevoerd. Ook de auto van de verdachten is uit de sloot gehaald.