Eerste dag mondkapjesplicht: "Eigenlijk verandert er niet zoveel"

"Het gaat eigenlijk hartstikke goed zo, zoals het eigenlijk de laatste maanden al prima gaat. Sommige mensen zie je nog wel even teruglopen naar de auto, zo van 'oh ja, een mondkapje'."

Vanaf vandaag is de noodwet van kracht, waarin onder meer de mondkapjesplicht is opgenomen. Iedereen van 13 jaar en ouder moet in publieke ruimtes een mondkapje dragen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 95 euro.

Uitdagen maar toch dragen

In Holten is daar nog geen reden toe. Al ziet Haanstra ook wel dat jongeren altijd jongeren zullen zijn. "Je ziet zo nu en dan wel wat stoer gedrag, dat ze wel wat proberen uit te dagen om het niet te doen. Maar de meesten worden wel aangespoord door iedereen: doe gewoon een mondkapje op. We hebben ons eigen deurbeleid met de scholieren en daar houden ze zich aan."

Mondkapjes in de supermarkt (Foto: RTV Oost)

"Eigenlijk verwachten we geen problemen. Er zijn altijd uitzonderingen, mensen die als ze iets moeten het niet willen doen. Die zullen we aanspreken." En als het om een medische reden gaat? "We gaan de discussie niet aan, ze hoeven zich niet te legitimeren om aan te geven dat ze een aandoening hebben dat ze geen mondkapje op kunnen of mogen."

Mondkapje versus spatscherm

Mondkapjes zijn nu dus verplicht, maar spatschermen mogen niet meer in de publieke ruimte. Voor de verspreiding in de lucht maakt het weinig verschil of je een mondkapje of een spatscherm draagt, zegt hoogleraar Ruud Verdaasdonk van de Universiteit Twente.

Hoogleraar Verdaasdonk van de Universiteit Twente onderzocht de effectiviteit van mondkapjes en spatschermen:

"Er is wel een verschil te zien bij de druppels die het virus mogelijk verspreiden als je niest of hoest. Die druppels vangt het mondkapje wel op, maar bij het spatscherm blijven druppels op het scherm hangen en uiteindelijk vallen ze naar beneden."

Er is wel een voordeel van het spatscherm dat door de mondkapjesplicht eigenlijk vervalt. Omdat het hele gezicht wordt afgeschermd is de bescherming voor de drager groter dan bij een mondkapje. Maar dat is dus niet genoeg geweest om ook spatschermen toe te blijven staan.