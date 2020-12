Vertrouwen in Bornse politiek loopt deuk op door affaire azc Azelo

Het is een druilerige dag en de mensen op het marktplein in het centrum van Borne lopen met een paraplu of zijn diep weggedoken in de jas. De meesten zijn op de hoogte maar een enkeling heeft nog niet meegekregen dat het plan van het college van burgemeester en wethouders om het azc Azelo te heropenen is weggestemd. "Dat is goed nieuws, het was natuurlijk ook de afspraak. Hoe kon de wethouder ineens zeggen dat er toch weer asielzoekers zouden komen."

Vertrouwen

Voor veel mensen was niet de komst van de asielzoekers het struikelblok maar zette de mededeling van wethouder Kotteman kwaad bloed. De wethouder wilde namens het college en vanwege de financiën het azc heropenen terwijl Kotteman een jaar geleden nog verzekerde dat na 25 jaar er definitief een einde kwam aan de opvang van asielzoekers in Azelo. "En dan ineens vorige week dat bericht, volledig tegen de afspraken in. Dat doet het vertrouwen in de politiek zeker niet goed", zegt een man met een zware boodschappentas. "Vertrouwen winnen kost veel tijd, het kapot maken is zo gebeurd", aldus een man naast z'n auto. "Het herstel van het vertrouwen zal dan ook wel even duren." Volgens een enkeling heeft de wethouder zijn krediet verspeeld. "Wat mij betreft mag hij weg, maar dat zeg ik niet voor de microfoon."