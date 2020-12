Levensverhaal 'sektemeisje' Hannelore wordt verfilmd tot dramaserie

Hannelore groeide op in Vriezenveen en woonde, nadat ze uit de klauwen van de sekte werd bevrijd, enige tijd in Zwolle. RTV Oost zond een veelbekeken documentaire uit over de lotgevallen van Hannelore.

Openhartig

In het boek van Frank Krake vertelt Hannelore openhartig over haar leven in de sekte Gemeente Gods van de beruchte zelfbenoemde profeet Sipke Vrieswijk. Hoe ze vanaf haar derde werd gehersenspoeld en vijftien jaar lang deel uitmaakte van het wereldje van drank, drugs en seksueel misbruik. Vlak voor haar achttiende verjaardag werd ze er tegen haar zin uitgehaald dankzij de inspanningen van de Tubbergse politieman Peter Withag.

Producent Hollands Licht heeft de verfilmingsrechten aangekocht en maakt een dramaserie van Hannelores levensverhaal. Hollands Licht is bekend van onder meer Het geheime dagboek van Hendrik Groen en Flikken Maastricht/Rotterdam.

Producent Nelsje Musch-Elzinga van Hollands Licht: "Het verhaal van Hannelore raakt enorm en gaat onder je huid zitten. Het heeft alles in zich om een ontroerende, spannende en spraakmakende serie over de zoektocht naar identiteit te worden."

Tekst gaat verder onder video

Auteur adviseert

Het boek is geschreven door de Hengelose auteur Frank Krake, die uitgebreid onderzoek deed naar sektes in Nederland. Krake zal als adviseur betrokken zijn bij de ontwikkeling van de serie.

"De professionele benadering van Hollands Licht, samen met hun ambitieuze plannen en internationale achtergrond met als moederbedrijf Warner Bros., gaven de doorslag om deze samenwerking aan te gaan", vertelt Krake. "Ik ben enorm blij dat zo’n succesvolle dramaproducent dit relatief onbekende thema op de kaart wil zetten."

Lange adem

Het zal volgens Krake nog wel even duren voordat de dramaserie op tv te zien zal zijn: "Er volgt eerst een periode van het script schrijven, de casting van de acteurs. Noem maar op. Ik verwacht dat het nog wel anderhalf tot twee jaar kan duren voordat ze gaan draaien. En dan wordt het najaar 2022 of voorjaar 2023 voordat het kan worden uitgezonden." De serie zal naar verwachting bestaan uit vier tot zes delen.

Onduidelijk is nog wie het gaat uitzenden: "Dat kan een omroep zijn, maar bijvoorbeeld ook Netflix. Erg spannend allemaal."

Precair

Voor Krake was het een voorwaarde dat hij bij de serie betrokken blijft. "Hannelore heeft destijds haar verhaal verteld op voorwoorde dat het zo correct mogelijk zou worden weergegeven. Wat een voorwaarde is bij verhalen als deze, waarin er met kinderen van alles gebeurt. Zoiets ligt uiterst precair. Als ze ook maar met één ziel kan voorkomen dat die in een sekte belandt, is haar missie geslaagd, zo zei Hannelore vooraf. Dat er ook in de serie zorgvuldig met haar verhaal wordt omgesprongen, is een absolute voorwaarde. Wat dat betreft, hebben we bij deze filmmaatschappij een goed gevoel."

Wie straks de hoofdrol moet spelen? "Daar waag ik me niet aan. Dat is aan anderen om te bepalen. Ik vind het vooral al heel eervol dat van dit boek nu een dramaserie wordt gemaakt."

Nog steeds actueel

Het verhaal van Hannelore is nog altijd actueel. Anno 2020 zijn er alleen al in Nederland ongeveer tachtig sektes actief met zo’n tienduizend volgelingen. Recent nog werden er twee sektes van Nederlandse leiders opgedoekt die zich vlak over de grens van Duitsland hadden gevestigd. Zoals gemeld was een van die sekteleiders ook in Twente actief.

Juist op het moment dat het verhaal van Hannelore naar buiten kwam, werd het speciale meldpunt Sektesignalen opgeheven. Ondanks de politieke verontwaardiging die hierover ontstond. Krake: "Politieman Peter Withag en ik zijn vorige nog op bezoek geweest bij de Kamerleden Van Wijngaarden en Van Nispen. Zij hebbenvorige week een motie ingediend voor een vergelijkbaar meldpunt. We blijven strijden dat er weer een plek komt waar sekteslachtoffers terecht kunnen."