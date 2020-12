Handhaven van mondkapjesplicht: eerst aanspreken, dan waarschuwen, dan boetes uitdelen

"Eerst aanspreken, dan waarschuwen en als mensen niet luisteren een boete." Dat is volgens voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland de volgorde van handhaving, nu vanaf vandaag in publieke ruimtes een mondkapjesplicht geldt.

"Er is nu duidelijkheid gekomen, iedereen weet waar 'ie aan toe is en waar ze zich aan moeten houden", zegt Snijders. "Maar dit is nog maar de eerste dag en in die zin is er nog niet heel veel veranderd, ik zie al heel veel mensen die het doen."

Belangrijke bijdrage

Snijders, ook burgmeester van Zwolle, wijst erop dat dat anderhalve meter afstand houden nog steeds de beste maatregel is om het coronavirus buiten de deur te houden. "Een mondkapje is een schepje erbovenop. Daarmee proberen we het nog veiliger te maken en het virus onder controle te krijgen. Dat is ook nodig, zie je in de cijfers. Er is een lichte daling, maar je ziet hoe moeilijk het is de volgende stap naar beneden te maken. Ik hoop dat deze maatregel daarin een belangrijke bijdrage levert."

Waarom niet meteen een boete uitdelen als mensen zich niet aan de mondkapjesplicht houden? Snijders zegt er het volste vertrouwen in te hebben dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en dat het niet helpt als de overheid meteen hard ingrijpt. "Het is natuurlijk wel zo dat als mensen hardleers zijn, dan heb je de boete achter de hand. En dat gebeurt ook wel degelijk."

Investering

De afgelopen maanden is flink geïnvesteerd in handhaving in IJsselland. "Dit gaat een regulier onderdeel uitmaken van het takenpakket van politie en handhavers. niet alleen in de buitenruimtes maar ook binnen. Daar gaat ook die handhaving plaatsvinden."