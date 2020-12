Poederbrief gevonden in kantoor waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle

Het gebouw is weer deels vrijgegeven. Er is nog niet vastgesteld om welke stof het gaat. Daarom zal in een laboratorium verder onderzoek gedaan worden. De ruimte waar de stof is aangetroffen blijft uit voorzorg afgesloten. Het gebouw wordt, op die ruimte na, weer vrijgegeven

Er zijn geen gewonden gevallen. Omdat niet duidelijk is welke stof er voor de poederbrief is gebruikt, is het volgens een woordvoerder van de politie nog niet zeker of het ook echt om een poederbrief gaat.

Brandweer en politie bij het pand van waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle na vondst poederbrief. (Foto: Luciano de Graaf)

Na de vondst werd het gebouw ontruimd, dat blijft voorlopig zo. Er is ook personeel naar huis gestuurd.

Of de vondst van de poederbrief verband houdt met poederbrieven die eerder onder meer in Amsterdam en Roermond zijn gevonden is niet bekend.