Inspectie verscherpt toezicht op Twente Airport: "Grenzen worden telkens opgezocht"

Twente Airport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) belandden in oktober in een hoogoplopend conflict met elkaar over de zes Boeing 747's van Lufthansa, die gestald werden op het luchthaventerrein bij Enschede. Twente Airport wilde een aantal vliegtuigen weer laten vertrekken, maar de inspectie hield dat tegen.

In gesprek - of toch niet?

Dat conflict is inmiddels opgelost en volgens Twente Airport wordt er weer volop vooruit gekeken. Zo is de luchthaven bezig met de aanleg van extra parkeerplaatsen voor grote vliegtuigen.

"We zijn in gesprek met de ILT voor toestellen van de omvang van een Boeing 747, dat je ze af en toe ook kan laten vertrekken", zegt algemeen-directeur Jan Schuring van Twente Airport.

Maar de inspectie ontkent dat. "We zijn helemaal niet met Twente Airport in gesprek", zegt een woordvoerder. "Op dit moment lopen er geen aanvragen meer. Er worden op dit moment geen gesprekken gevoerd over het blijvend toestaan van het laten landen, parkeren of opnieuw opstijgen van grotere vliegtuigen."

Infrastructuur aanpassen

Voor het laten landen van grote toestellen als een Boeing 747 heeft Twente Airport een ontheffing nodig. En zo'n ontheffing zit er voorlopig niet in, stelt de toezichthouder. "Twente Airport moet eerst de zaken op orde hebben", zegt de woordvoerder. "Als ILT eisen we dat de luchthaven voldoet aan de regels van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie."

En aan die regels voldoet 'Twente' nog niet, benadrukt de ILT. "De luchthaven heeft in de afgelopen jaren, als ook op dit moment, onvoldoende acties ondernomen om het landen en opstijgen van grotere vliegtuigen volgens officiële regelgeving te kunnen uitvoeren. Zo hoort daar voor grote vliegtuigen een aangepaste infrastructuur bij."

Aandacht verscherpt

De inspectie is duidelijk geïrriteerd door de houding van de Twentse luchthaven. "We verscherpen onze aandacht voor de luchthaven, omdat wij constateren dat Twente Airport telkens de grenzen van de regels opzoekt", vertelt de woordvoerder. "Twente Airport mag op dit moment met betrekking tot de grotere vliegtuigen alleen de zes toestellen van Lufthansa laten vertrekken."

'Bijzonder dat ze dat zeggen'

Algemeen-directeur Jan Schuring van Twente Airport reageert terughoudend op de uitspraken van de inspectie. "Ik weet wat de ILT zegt, maar ik ga daar voor de camera niet op reageren. Wij spreken liever met ILT zelf, om te kijken hoe we toch een blijvende en bevredigende oplossing voor Twente Airport kunnen realiseren."

Over het verwijt dat de luchthaven 'de grenzen van de regels opzoekt', zegt Schuring: "Ik vind het bijzonder dat ze dat zeggen. Maar als ze dat zeggen, dan zeggen ze dat tegen u."