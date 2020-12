Vertrouwelijke stukken tonen aan: Twente Airport wist dat Boeings niet meer mochten opstijgen

Not amused zijn ze bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), als ze vernemen dat er op 6 juni twee Boeing 747's zijn geland op Twente Airport. Het Twentse vliegveld heeft geen vergunning om zulke grote vliegtuigen zo maar te laten landen: daarvoor is vooraf toestemming nodig van de inspectie.

Op 12 juni dient Twente Airport alsnog een verzoek bij de inspectie in, om nog eens vier Boeing 747's te mogen laten landen. Een ontheffing kan de inspectie vanwege bestaande wetgeving niet geven. Wel wordt het veiligheidscertificaat aangepast, zodat de vier Boeings 747's van Lufthansa alsnog kunnen landen.

Vertrek is niet mogelijk

De inspectie schrijft op 16 juni aan de luchthaven: "Zoals reeds telefonisch besproken, ziet dit veiligheidscertificaat toe op uitsluitend het landen van luchtvaartuigen voor de activiteit End Of Life (EOL) en (langdurige) stalling (...) Vertrek van deze luchtvaartuigen is onder dit veiligheidscertificaat niet mogelijk."

De woorden 'landen' en 'niet' zijn vetgedrukt en onderstreept.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de documenten aan Twente Airport (Foto: RTV Oost)

Sterke gok

Twente Airport gaat tegen het besluit van de inspectie in beroep. Ondertussen landen er op 29 juni, 13, 20 en 24 juli nog eens vier Boeings 747's van Lufthansa, waarmee het totale aantal op zes komt.

De Twentse luchthaven neemt daarmee een duidelijke gok. "Waarom hebben we die vier vliegtuigen toch laten komen?", zegt Jan Schuring, algemeen-directeur van Twente Airport. "Het is net als wanneer je een belastingaanslag krijgt die veel hoger is dan je denkt. Daar kan je bezwaar tegen maken en daar kun je tegen in beroep gaan. Zo zagen wij het ook: we hebben nog voldoende tijd en gelegenheid om dit verder aan te vechten. We meenden echt de juiste papieren te hebben."

Als Lufthansa op 30 september laat weten dat het drie toestellen weer wil laten vertrekken, escaleert de discussie tussen Twente Airport en de inspectie, die de luchthaven een last onder dwangsom oplegt. Twente Airport dreigt op haar beurt met een kort geding, dat op het laatste moment kan worden afgewend.

De vertrouwelijke documenten van de inspectie aan Twente Airport (Foto: RTV Oost)

'Te strikt geïnterpreteerd'

In de documenten waarover RTV Oost beschikt, staat zwart op wit dat Twente Airport de enorme Boeings niet meer zou mogen laten opstijgen. "Maar wij vinden dat de ILT het certificaat te strikt heeft geïnterpreteerd en te weinig heeft gekeken naar een ontheffing", zegt Schuring daarop. "Bovendien hadden we een contract met Lufthansa voor het stallen van zes toestellen, niet twee."

Hij erkent ook dat zaken beter hadden gekund. "Wij hadden achteraf de ILT moeten informeren over de landing van de eerste twee Boeings", zegt Schuring. Waarom dat niet is gebeurd? "Omdat wij niet bedachten dat daar een discussie over zou ontstaan."

Schuring ontkent dat hij 'verleid is door het geld'; Twente Airport krijgt 10.000 euro per maand, per vliegtuig. "Nou, ik vind het al heel mooi als we een rendabele luchthaven krijgen. Een lege luchthaven kost alleen maar geld."

Jan Schuring, algemeen-directeur van Twente Airport (Foto: RTV Oost)

Inspectie verscherpt toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is duidelijk geïrriteerd door de houding van de Twentse luchthaven. "We verscherpen onze aandacht voor de luchthaven, omdat wij constateren dat Twente Airport telkens de grenzen van de regels opzoekt", zegt een woordvoerder.

Twente Airport heeft zeker een risico gelopen door deze vliegtuigen binnen te halen Luchtvaarteconoom Hans Heerkens

Luchtvaartdeskundigen reageren

Luchtvaarteconoom Hans Heerkens vindt dat Twente Airport 'zeker een risico heeft gelopen'. "Het vliegveld heeft deze vliegtuigen binnengehaald, zonder dat ze wisten of ze weer mochten opstijgen. Of het ook een té groot risico is, dat kan ik niet beoordelen."

Heerkens, verbonden aan de Universiteit Twente, vindt het naar eigen zeggen 'logisch' dat de inspectie het toezicht op de Twentse luchthaven verscherpt. "Ik geloof dat ik dat als inspectie ook zou doen. Maar je moet daar ook niet vreselijk van wakker liggen; de inspectie kijkt gewoon wat strenger naar wat ze op Twente Airport nou precies allemaal aan het doen zijn."

De Boeings 747's van Lufthansa op Twente Airport (Foto: News United/Dennis Bakker)

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft vindt de houding van de inspectie 'te star'. "Het lijkt erop dat er wat meer gepraat had moeten worden. De hoofdtaak van de inspectie is om te kijken: is het nou veilig of is het niet veilig? Ik heb niet het idee dat hier de veiligheid in het geding is geweest. Twente Airport heeft daar goed naar gekeken. De situatie is niet anders dan bij andere oude militaire vliegvelden."