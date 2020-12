Tovermondkapje nieuwste modetrend van oud-Saxion-student

"Mondkapjes hoeven niet saai te zijn", zegt Tom van Dieren in het magazijn van zijn bedrijf in Apeldoorn. Dus bedacht hij dat, in navolging van de succesvolle verkleurende zwembroek, een mondkapje met deze stof ook een heus modeartikel kon worden.

"We wilden het eigenlijk al veel eerder op de markt brengen, maar het ontwikkelen van een goed mondkapje met de goede eigenschappen vergde meer tijd dan gedacht. Vandaar dat we de lancering hebben laten samen vallen met de mondkapjesplicht", zegt van Dieren.

Hoe het werkt

In de stof zitten op hitte reagerende moleculen verwerkt. De samenstelling is afgesteld op de temperatuur die de mensen in-en uitademen. Dit zorgt ervoor dat het mondkapje om de vijf seconden van kleur verandert.

Op de eerste dag lopen de bestellingen al aardig binnen. "Je kunt ze alleen bij ons in de webshop kopen, maar daardoor kunnen wij ze ook over de hele wereld verkopen", zegt van Dieren. "Marketing is één van onze sterkste punten."

Opleiding in Deventer

Bij het opzetten van het bedrijf heeft hij veel te danken aan de opleiding Small Business en Retail Management van Saxion Hogeschool in Deventer. "Ik ben op mijn negentiende al begonnen met het bedrijf. Ook heb ik via deze studie een netwerk kunnen opbouwen. En ik heb met mijn bedrijf mogen afstuderen, dat scheelt heel veel tijd omdat je tegelijkertijd fulltime met bedrijf en studie bezig bent", zegt Tom van Dieren.

De mondkapjes zijn in allerlei kleurencombinaties te bestellen. Maar bij mondkapjes alleen blijft het niet. "We ontwikkelen steeds nieuwe concepten en stoffen. Dat ontwikkelen we allemaal zelf. Dit is namelijk geen stof die je zomaar kunt inkopen. Dus naast eigenaar ben ik ook nog productontwikkelaar", lacht van Dieren.