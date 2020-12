Kamer wil weer één centraal meldpunt sektes

Nederland kende met SekteSignaal.nl jarenlang een meldpunt, maar dat verdween 1 januari dit jaar nadat de subsidiekraan was dichtgedraaid.

Ondanks alle politieke beroering hierover was minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet te vermurwen. De bewindsman vond dat de bestaande instanties, waaronder politie en hulpverlenende organisaties, prima in staat zijn problemen rond streng-religieuze groeperingen aan te pakken.

Nieuwe motie

Voor Kamerleden Van Nispen (SP) en Van Wijngaarden (VVD) was dat aanleiding vorige week een nieuwe motie in te dienen. De parlementariërs willen dat er weer één meldpunt komt, waar niet alleen slachtoffers terecht kunnen, maar ook familieleden die zich zorgen maken over het welzijn van mensen die in een sektarische groepering verblijven.

Een ruime Kamermeerderheid nam het voorstel vanmiddag over.

Michiel van Nispen is blij dat de motie is aangenomen. "De minister is nu aan zet. Hij moet met een plan komen. Ik neem aan dat we voor het kerstreces meer horen, want heel ingewikkeld hoeft dit niet te zijn. Duidelijk is in ieder geval dat er één meldpunt moet komen. Waar slachtoffers en familie terecht kunnen. Met het meldpunt willen we bovendien voorkomen dat belangrijke informatie over sektes - zoals dat nu nog gebeurt - versnipperd binnenkomt via diverse instanties als politie, gemeenten en jeugdzorg."

SekteSignaal

Van Nispen is er voorstander van dat Grapperhaus het eerder door hem opgedoekte SekteSignaal.nl nieuw leven inblaast: "Dat zouden we prima in ere kunnen herstellen. Maar als de minister een beter idee heeft, vind ik dat prima."

Prima oplossing

Ook de Hengelose auteur Frank Krake is blij dat de motie is aangenomen. Hij was vorige maand nog in Den Haag, samen met de Tubbergse politieman die Hannelore destijds uit de sekte wist te krijgen. Beide Tukkers hebben zich de afgelopen tijd hard gemaakt dat er een nieuw sektemeldpunt komt. Ook Krake zou het een prima oplossing vinden als SekteSignaal.nl straks een tweede leven krijgt: "Wat mij betreft hoeven ze niet voor de tweede keer het wiel uit te vinden."

Volop actueel

Het fenomeen van sektes is nog altijd volop actueel. Naar schatting zijn er in ons land circa tachtig sektes met 10.000 volgelingen actief.

Zo bleek in het Drentse Ruinerwold een gezin onder sektarische omstandigheden te leven. Voordat het in Drenthe neerstreek, woonde dit gezin in Overijssel.

Daarnaast is er het verhaal van 'sektemeisje' Hannelore. Dit slachtoffer, dat in Vriezenveen en Zwolle woonde, leefde vijftien jaar lang onder het juk van de zelfbenoemde profeet Sipke Vrieswijk. Eerder vandaag werd bekend dat haar levensverhaal wordt verfilmd tot een dramaserie.

En recent nog werd vlak over de grens in Duitsland een sekteleider aangehouden, die ook actief bleek in Enschede.