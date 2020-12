Ploeterend Go Ahead Eagles lijdt beschamende thuisnederlaag tegen Jong AZ

Go Ahead Eagles is in de Keuken Kampioen Divisie tegen een zeperd aangelopen tegen het laag geklasseerde Jong AZ. De formatie van trainer Kees van Wonderen ging in eigen huis met 1-0 onderuit tegen de Alkmaarse beloften. Saillant detail: Jong AZ wist in Deventer voor het eerst in de laatste 42 wedstrijden de nul te houden.

Met Ross en Eddahchouri aan de aftrap viel er in het eerste kwart van het duel niet bijster veel te beleven in de lege Adelaarshorst. Na een kleine mogelijkheid van Jong AZ kwam het eerste echte wapenfeit na 25 minuten spelen van Ross, die werd vrijgespeeld door Kuipers en vervolgens met een geplaatst schot een halve meter over schoot.

Kans Idzes

Niet veel later kreeg de thuisploeg de volgende mogelijkheid via Idzes. Aan de linkerkant bracht Rabillard de middenvelder in stelling, maar van dichtbij ging zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal. Daardoor bleef het halverwege 0-0.

Jong AZ breekt ban

Vlak na rust kwam Jong AZ uit het niets op voorsprong. Oosting wist voor de Alkmaarders de ban te breken door een vrije trap achter doelman Gorter te krullen. Ook na de openingstreffer bleven de bezoekers voor de meeste dreiging zorgen. Taabouni probeerde het van afstand, maar Gorter wist redding te brengen.

Mulenga

Het matige Go Ahead wist ook met invallers Van Hoeven, Eyibil en Mulenga bar weinig te creëren. Schoten van afstand van Eddahchouri en Mulenga brachten Jong AZ-doelman Reus niet aan het schrikken. Tien minuten voor tijd was de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker. Van Hoeven vond met zijn voorzet vanaf de linkerkant Mulenga, waarna de Zambiaan hard op de lat kopte.

Pijnlijk verlies

In de slotfase kreeg Go Ahead de gelijkmaker bijna cadeau, maar een van richting veranderd schot van Kuipers rolde net naast het doel van Reus. Uiteindelijk bleef het bij 0-1 in De Adelaarshorst en lijdt Go Ahead Eagles een pijnlijk verlies.

Go Ahead Eagles - Jong AZ 0-1

0-1 Oosting (52)

Arbiter: Rozendal

Geel: Brouwers

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Eddahchouri, Brouwers; Rabillard (Eyibil/74), Hendriks (Van Hoeven/74), Ross (Mulenga/61).

Jong AZ: Reus; Lathouwers, Velthuis, Gullit, Familia-Castillo; Koopmeiners, Oosting, Goudmijn; Evjen, Barasi (Kunst/80), Taabouni.

Bekijk hier de uitslag en stand in de Keuken Kampioen Divisie en de statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles.