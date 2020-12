De Meyboom in Nijverdal is beste cafetaria van Overijssel

De versierselen om de zaak een beetje in feeststemming te brengen zijn vandaag besteld en zullen morgen of overmorgen wel arriveren. Maar de vreugde bij de mensen van cafetaria De Meyboom in Nijverdal is er niet minder om. Ze zijn de beste cafetaria van Overijssel en de nummer 2 van Nederland.

Stefan Leusink van De Meyboom is redelijk nuchter in zijn commentaar. "Het is een publieksprijs en dat vinden we heel belangrijk, want we doen het voor het publiek. We scoorden gemiddeld een 9.55 en dat laat zien dat we goed bezig zijn."

'Elke dag patat'

Vlak voor sluitingstijd komt een klant binnen die nog snel een patatje bestelt. "Vooral de eigengemaakte patat is hier erg goed", zegt ze. "Altijd goed van kwaliteit en ze zijn hier heel klantvriendelijk. Mijn man wil elke dag wel patat, maar dat doen we dus niet hahaha."

Ramon Stegenga is al net zo nuchter. "We zaten met ons personeel en onze ouders naar een grote beamer te kijken tijdens de uitslag. Normaal gebeurt het in de studio van de jury, maar dat kan nu natuurlijk niet. En dan is het wel apart als je hoort dat je de beste van Overijssel bent en nummer 2 van Nederland."

Eeuwige roem

Behalve eeuwige roem levert het De Meyboom op dat een jaar lang cafetaria van het jaar in het logo gebruikt mag worden en het mag natuurlijk op de voordeur gemeld worden.