Veldmate luidt noodklok na pijnlijke avond: "Dit is geen incident"

Jong AZ was dinsdagavond verantwoordelijk voor de pijnlijke nederlaag van Go Ahead Eagles. In De Adelaarshorst gingen de Deventenaren met 1-0 onderuit en volgens aanvoerder Jeroen Veldmate moet er echt wat gebeuren om het tij te keren.

"Ik word een beetje moe van mezelf om wekelijks dezelfde woorden te herhalen", beschreef de verdediger zijn gevoel na afloop. "Wij steken veel energie in ons aanvallende spel en proberen veel druk te zetten. Daar creëren wij gewoon te weinig uit. Normaal gesproken worden dit soort wedstrijden 0-0. Maar door die vrije trap wordt het 0-1 voor Jong AZ."

Geen incident

Veldmate wil er niet omheen draaien dat het spel en de resultaten simpelweg te pover zijn. "Dit is geen incident. Jullie zien het, wij zien het ook. Op dit moment is het gewoon niet goed genoeg. Voornamelijk naar voren toe en dat zie je ook aan de cijfers. Als je niet scoort tegen deze ploeg, dan mag je op dit moment de conclusie trekken dat het niet goed genoeg is."

"We zijn ontzettend zoekende"

We zitten in december en je speelt bij een club als Go Ahead, dat bepaalde ambities heeft en waar we voor moeten strijden", vervolgt de kritische aanvoerder. "Dan is het op dit moment, nogmaals, niet goed genoeg. We zijn gewoon ontzettend zoekende. We krijgen weinig doelpunten tegen, alleen we voetballen om doelpunten te maken. En dat gaat dit seizoen nog niet zoals we het willen."