Onderwereldvete in de provinciehoofdstad: De Bolle uit Zwolle voor de rechter

De Bolle speelt een opvallende rol in het Zwolse drugsconflict. Die vete wordt uitgevochten tussen twee drugsgroeperingen, bekend onder de namen Ali24/7 en de Hanosgroep. Beide bendes willen graag de macht op de regionale drugsmarkt. De 'oorlog' loopt dermate uit de hand, dat er verschillende moordaanslagen met machinegeweren worden uitgevoerd.

De Bolle was voordat het 'oorlog' werd, jarenlang bevriend met de vermeende leiders van Ali24/7. Maar nadat die ongevraagd zijn sportieve Audi hebben verkocht terwijl hij vastzat, is het hommeles en heeft De Bolle volgens justitie kant gekozen van de Hanosgroep.

Peperdure bolides

De Bolle beschuldigt verschillende leden van Ali24/7 ervan dat die hem hebben ontvoerd, mishandeld, vernederd en bedreigd met de dood. 'Ze zeiden dat ik mijn eigen graf moest graven', vertelt hij bij de politie. Ook zouden ze een apparaat van hem hebben gestolen, waarmee je gemakkelijk auto-inbraken kunt plegen.

Volgens de opsporingsdiensten ging De Bolle geregeld op pad met leden van Ali24/7 om te dealen in drugs en ook om peperdure bolides te stelen. Met name Range Rovers waren populair. Een van die gestolen wagens is door de politie vorig jaar mei ontdekt in een loods in Emmeloord.

Doodsbedreiging

Het gaat om een grijze Range Rover Velar, met een nieuwprijs van bijna 140.000 euro. De diesel, met een topsnelheid van ruim 240 kilometer per uur, werd op een eerder moment gestolen in Zwolle. Vandaag moet De Bolle zich samen met een vermeende lid van Ali24/7 voor de misdaad verantwoorden. Saillant is dat hij de medeverdachte inmiddels niet meer kan luchten of zien.

De zomer na de diefstal van de snelle SUV, werd De Bolle naar eigen zeggen ontvoerd. En de medeverdachte in bovenstaande autodiefstal, maakte volgens de Irakees deel uit van het ontvoeringsteam. Eerder dit jaar kwamen de twee elkaar weer tegen in Zwolle. Toen heeft De Bolle, samen met een vermeende lid van de Hanosgroep, de auto waarin zijn oud-kameraad zat vernield. Dat is althans de lezing van justitie. Gemaskerd met bivakmutsen sloegen ze met een hamer de voorruit kapot en bedreigden de inzittenden met de dood.

Drugshandel

De vermeende top van de groep Ali24/7 zat toen al achter de tralies, mede door toedoen van de De Bolle. Die heeft bij de politie een flink boekje opengedaan over zijn voormalige kompanen. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van hen bij een liquidatiepoging op twee leden van de Hanosgroep. Het klikken kon bepaald niet op sympathie rekenen, want tot twee keer toe werden auto's van De Bolle in brand gestoken.

Sinds zijn 'oud-broeders' van Ali24/7 vastzitten, heeft De Bolle zich volgens justitie weer volop in de drugshandel gestort. Zo werd hij eind vorig jaar gepakt met bijna honderd xtc-pillen en heeft hij bijna een jaar lang cocaïne gedeald in Zwolle, Zwartewaterland, Staphorst en Raalte. Bij deze drugshandel zou hij samen hebben gewerkt met zijn broertje. Ze moeten zich daar morgen voor verantwoorden bij de rechters.