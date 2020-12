Elf tips door uitzending Opsporing Verzocht over 'brutale mishandeling' in Balkbrug

De politie heeft de tips nu in onderzoek. Ze schrijft op Twitter dat 'er goed is meegedacht met het item van Opsporing Verzocht over de brutale mishandeling in Balkbrug'. Slachtoffer Paquot deed zijn verhaal ook begin oktober bij het opsporingsprogramma van RTV Oost, Onder De Loep:

Zicht verloren

Een aantal onbekende mannen had afgelopen zondagavond 13 september scooters in de wijk geparkeerd, waaronder één bij de oprit van Paquot. Er werd veel over gesproken in de buurtapp; de buren waren extra alert vanwege een onlangs gepleegde inbraak. Paquot stapte op de groep mannen af en vroeg wat er aan de hand was.

Eenmaal buiten ging het mis: er ontstond commotie en een van de mannen haalde twee keer uit naar het slachtoffer. Eén klap tegen het oog van Paquot was zo hard dat de man onmiddellijk het zicht verloor. Het oogletsel is dusdanig dat Paquot meerdere operaties heeft moeten ondergaan, ook volgende week staat er weer één op de agenda. Maar zijn oog zal vermoedelijk nooit meer helemaal herstellen.