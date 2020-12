Overlast door vuurwerk toegenomen: "Het is hier sinds september elke avond raak"

De vuurwerkoverlast begon dit jaar eerder en mensen ervaren meer overlast omdat er volgens hen méér wordt geknald. De overlast door vuurwerk beperkt zich niet tot een bepaalde regio, maar is overal in de provincie.

"We horen al weken, zo niet maanden harde knallen", meldt een inwoonster van Zwolle die een reactie achterliet op ons meldpunt. Als we met haar bellen zegt ze er nog veel meer over: "Het vreselijke geknetter gebeurt altijd 's avonds laat of 's nachts. Meestal in het weekend. Vaak komen de knallen van wat verder weg, maar een paar dagen geleden was het ineens heel dichtbij. Om twee uur 's nachts een oorverdovende knal. Pal voor ons huis. Ik sprong direct uit bed en keek door het raam van de slaapkamer naar buiten. De rook kwam nog uit het grasveldje tegenover ons huis. Maar je ziet niemand."

Vuurwerkverbod en coronamaatregelen

"Het lijkt wel alsof de mensen door de coronacrisis een korter lontje hebben. Het is net alsof mensen door de vele restricties een uitlaatklep zoeken. Dat er om die reden meer wordt afgestoken", zegt ze.

Binnen haar gezin is niemand een grote fan van vuurwerk. "Vuurwerkshows vind ik wel mooi. Wellicht is het een idee dat de gemeente een vuurwerkshow organiseert. In Park de Wezenlanden bijvoorbeeld. Dan kan iedereen het zien en voldoende afstand van elkaar houden."

Tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 geldt een vuurwerkverbod. (Foto: ANP Remko de Waal)

Een inwoonster van Baalder, die ook reageerde bij ons meldpunt, denkt ook dat het vuurwerkverbod plus de coronamaatregelen een aanjager zijn voor de huidige overlast door vuurwerk. "Het is hier sinds september eigenlijk elke avond raak. Niet eens zozeer in het weekend, maar vooral op de doordeweekse avonden tussen zeven en elf uur. En het weer speelt een rol. Afgelopen weekend was het erg rustig, maar het was ook koud en regenachtig."

Angstige huisdieren

Hoewel ze zelf best liefhebber is van vuurwerk, is ze over het huidige geknal niet te spreken. "Ik heb twee honden, van wie er één heel erg bang is voor vuurwerk. Hem uitlaten is momenteel geen pretje. Elke avond is het weer wikken en wegen; ga ik wel of niet met hem wandelen. Ik ben nu zover dat ik hem in de tuin uitlaat."

Het vele geknal voelt behoorlijk zinloos. "Je hoort alleen maar harde knallen of doffe dreunen. Bij siervuurwerk zie je tenminste nog wat. Nu is er een harde knal en dan niets. Als ik 's avonds toch met de honden loop zie ik ook nooit iemand gooien of weglopen. Ineens is er een luide knal. De hond wil dan maar een ding: naar huis."

Mijn hond heeft epilepsie en dat verergert door het vuurwerk

Uit de reacties blijkt dat meer mensen kampen met angstige huisdieren. "Onze hond is getraumatiseerd door de knallen", laat een inwoonster van Denekamp weten. "Mijn hond heeft epilepsie en dat verergert door het vuurwerk. Het resulteert in meer aanvallen en daarom heeft hij meer medicatie nodig. De kosten daarvoor kan ik nergens op verhalen omdat de schuldigen niet in beeld zijn", reageert een ander.

Veel honden kruipen het liefst weg als ze vuurwerk horen. (Foto: Getty Images)

Een inwoner uit Enschede zegt dat er al maanden wordt geknald. "Ik heb niets tegen vuurwerk. Integendeel, rond de jaarwisseling vind ik het een mooie traditie. Echter wij hebben een viervoeter thuis die hier erg gestrest van wordt. Rond de jaarwisseling nemen wij altijd maatregelen, zodat hij er nagenoeg geen last van heeft. Ik wil niemand zijn vuurwerklol bederven, maar als men zich niet aan de een of twee dagen knallen in het jaar kan houden dan ben ik voor een algemeen vuurwerk verbod."

Overlast niet melden

Een enkeling laat weten de overlast te melden bij de politie. De meeste mensen beginnen daar niet eens aan. "Moet ik dan elke keer de politie bellen als ik een knal hoor?", vraagt een inwoonster van Baalder zich af. "Waarom zou ik dat doen? Als de politie is gearriveerd, is er toch niemand meer te bekennen."

"Ik heb de overlast het afgelopen half jaar veelvuldig gemeld aan de politie, maar die doet er niets mee", reageert iemand uit Vroomshoop. "Heb ook al om contact met de wijkagent gevraagd, maar na het invullen van het contactformulier kwam er geen reactie. Ook niet nadat ik via Facebook daar weer melding van had gemaakt. De wijkagent komt hier nooit. De politie is onzichtbaar. Even een avondje posten en in de buurt navraag doen en ze zijn een stuk wijzer. Het is hier een paar keer in de week raak, al ruim een jaar!"

Politie doet haar uiterste beste met de beperkte middelen die zij tot haar beschikking heeft

Niet alle ervaringen met de politie zijn negatief. "Wij hebben dagelijks vuurwerkoverlast aan de oostzijde van Losser, bij de grens met Duitsland. Het gebeurt vooral in natuurgebied De Zandbergen, een uniek vogelgebied. Dit is uitermate schadelijk, ook met het oog op de vogelgriep. Regelmatig doe ik melding bij de politie. Die doet haar uiterste best met de beperkte middelen die zij tot haar beschikking heeft."

Plaatsvervangend chef Pim Miltenburg van de politie Oost-Nederland zegt dat ook de politie het idee heeft dat er meer vuurwerkoverlast is, maar ook dat er méér meldingen over binnenkomen.

Bij het tegengaan van de overlast richt de politie zich op hotspots. Straten of wijken waar veel overlast wordt ervaren. Iemand een boete geven voor het afsteken van vuurwerk is moeilijk, omdat daders op heterdaad moeten worden betrapt.

Veel illegaal vuurwerk

Bij het bestrijden van vuurwerkoverlast richt de politie zich op illegaal vuurwerk. Miltenburg: "We weten uit ervaring dat er vaak vuurwerk van vorig jaar blijft liggen, maar we denken dat het nu veel gaat om illegaal vuurwerk. Dat illegale vuurwerk is een van onze prioriteiten. Dit jaar is landelijk al zo'n 45.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Ongeveer een derde daarvan is door de politie Oost-Nederland in beslag genomen. Daarnaast blijven we bezig met de overlastmeldingen."

Voor de ogen van het publiek wordt illegaal vuurwerk - een cobra 6 - afgestoken. (Foto: ANP Koen van Weel)

Uit de reacties bij ons meldpunt blijkt dat veel Overijsselaars denken dat het vuurwerk dat wordt afgestoken illegaal vuurwerk is. "Elke avond tussen negen en twaalf is het raak", klaagt een Enschedeër.

"Het is zwaar, illegaal vuurwerk. Zeer waarschijnlijk gaat het om mortieren die omhoog geschoten worden. Het is altijd een paar keer in de avond of de nacht. Niet meer dan drie keer per avond en verspreid over de avond. Ik heb een aantal keren gezocht naar degene die het afstak, maar kon hem of haar niet vinden."

Een Oldenzaler zegt: "Dagelijks wordt dit afgestoken, in de gehele omgeving. Meestal ook zwaar illegaal en hard vuurwerk. Stel kleuters dat hun zin niet krijgt dit jaar lijkt het. Triest."

De inwoonster uit Baalder analyseert de knallen met haar vriend. "Hij zegt dat er veel nitraten worden afgestoken. Veel daarvan worden in het water of een put gegooid. Dat geeft dan een donkere, doffe knal."