Politiechef: "Vuurwerkoverlast toegenomen, maar we kunnen niet op elke knal afgaan"

Dat er nu al veel vuurwerk te horen is heeft volgens de politiechef te maken met de discussies over het vuurwerkverbod en dat er met oud en nieuw veel beperkingen zijn. Handhaving blijkt lastig. "Een knal klinkt heel ver weg en dat betekent dat we niet direct op die incidenten kunnen reageren", aldus Miltenburg. "Maar als er op een plek veel meldingen van overlast zijn, zijn we aanwezig en treden we daartegen op."

Vaak illegaal vuurwerk

"We weten uit ervaring dat er vaak vuurwerk van vorig jaar blijft liggen, maar we denken dat het nu veel gaat om illegaal vuurwerk", vervolgt Miltenburg. "Dat illegale vuurwerk is een van onze prioriteiten. We richten ons al een tijd op de grootschalige handel. Dit jaar is landelijk al zo'n 45.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Ongeveer een derde daarvan is door de politie Oost-Nederland in beslag genomen. Daarnaast zijn we nu bezig met de overlastmeldingen."

Tekst gaat verder onder de foto

Handel in illegaal vuurwerk op social media (Foto: RTV Oost)

Het illegale vuurwerk komt nog altijd vooral uit Oost-Europa, zien ze bij de politie. Eerder werden op aandringen van de Nederlandse overheid enkele Poolse webshops gesloten. Nu vindt de handel vooral plaats via sociale media.

'Gewoon crimineel'

"Laat ik voorop stellen dat handelen in illegaal vuurwerk gewoon crimineel is", zegt Miltenburg. "Bij de mensen die dit grootschalig verkopen zitten ook mensen die in andere illegale spullen handelen. Als je ziet wat voor risico's er gelopen worden door mensen die het afsteken en wat voor schade er veroorzaakt wordt, dat is heel, heel fors. Daar moeten we met z'n allen tegen optreden. Daarom roep ik ook de burgers op om het ons actief te melden als ze weten dat er ergens illegaal vuurwerk ligt of als erin gehandeld wordt. Alleen samen kunnen we dit probleem te lijf."

De jaarwisseling zal er dit jaar sowieso anders uitzien. Verkoop en het afsteken van vuurwerk is in Nederland dit jaar verboden. Voor de politie is het spannend of de mensen zich aan de regels zullen houden, erkent Miltenburg.

"Eerlijk gezegd hoop en vertrouw ik erop dat heel veel mensen zich normaal gedragen en zullen snappen dat het vuurwerkverbod er dit jaar is om de zorg te ontlasten. Het betekent dat we de komende periode heel alert zijn. We zullen in de aanloop naar oud en nieuw controleren, dus het zou zomaar kunnen betekenen dat we bij de Duitse grens actief controleren."

'Optreden tegen excessen'

"We zijn met oud en nieuw op straat en zullen optreden tegen excessen, zoals illegale feesten. We kunnen niet bij elke knal aanwezig zijn. We doen wat we kunnen en ik hoop dat we er samen met de burgers een veilige jaarwisseling van maken."