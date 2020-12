Schuldeisers van ondernemer die deurwaarder mishandelde, dreigen achter het net te vissen

Nu de transportondernemer weigert mee te werken aan de afwikkeling van het faillissement is het de vraag of de schuldeisers nog wat van hun gevorderde geld zien. (Foto: RTV Oost)

Dennis D. weigert stelselmatig om zijn boekhouding af te geven. Dat valt op te maken uit het faillissementsverslag van curator Sybe de Vries. In zijn eerste verslag meldde de curator al hij geen informatie van D. heeft ontvangen en derhalve niet over een actuele boekhouding beschikt van het transportbedrijf D. Logistics.

Tot op heden heeft de curator nog steeds geen boekhouding, zo blijkt uit zijn faillissementsverslag. Veel hoop dat D. die boekhouding alsnog afgeeft, koestert hij niet. "Gezien de opstelling van de bestuurder in diens privé-faillissement verwacht ik niet dat dat zal veranderen", aldus De Vries in zijn verslag.

De curator wil daar verder geen mondelinge toelichting opgeven: "Die opmerking in het verslag, zegt wat dat betreft voldoende." De laatst gedeponeerde jaarrekening gaat over het boekjaar 2017.

Bedrijf opgedoekt

De slepende affaire rond Dennis D. kwam aan het rollen toen hij in de zomer van 2018 zijn bedrijf wilde opdoeken en hij zijn chauffeurs in een simpel A4'tje te verstaan had gegeven dat ze naar een andere baan moesten uitkijken. Daarop kwam hij op voet van oorlog te staan met de vakbond FNV.

Nadat vervolgens aan het licht was gekomen dat D. bovendien geen pensioenen had afgedragen, spande het pensioenfonds een reeks rechtszaken tegen hem aan.

Deurwaarder mishandeld

In verband met een reeks procedures die daarop volgde, wilde een deurwaarder de transporteur gerechtelijke stukken overhandigen. Dat liep totaal uit de hand toen het slachtoffer anderhalf uur lang werd gegijzeld en vele malen met een stalen buis geslagen. De deurwaarder liep hij meerdere botbreuken op.

Zowel Dennis D. als echtgenote Sophie werden hiervoor tot vier jaar veroordeeld, al zijn ze wel tegen deze straf in hoger beroep gegaan.

Bankroet

Vanaf het moment dat D. achter de tralies belandde, kwam de bedrijfsvoering helemaal stil te liggen. Nadat D. eerst privé het faillissement had aangevraagd, werd later een faillissement uitgesproken over zijn onderneming.

Zoals eerder gemeld, ligt er onder meer een schadeclaim van circa drie ton van het pensioenfonds. Ook de fiscus heeft een vordering van circa een ton en uitkeringsinstantie UWV van ruim 26 mille, blijkt verder uit het faillissementsverslag.

Achter het net

Of deze schuldeisers nu nog wat van hun geld zien, is echter maar de vraag. De curator doet nog wel onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele waardevolle goederen, maar schrijft in zijn faillissementsverslag dat er geen baten meer in de onderneming zitten en dat die ook niet te verwachten vallen.

Beslaglegging

Meerdere partijen hadden intussen al wel beslag laten leggen op alle bezittingen van Dennis D., zowel zakelijk als privé. Daarbij gaat het onder meer om het bedrijfspand, vrachtwagens en zijn privéwoning.

Dergelijke beslagen komen bij faillissement echter te vervallen. Normaal gesproken kan een curator dan eventuele activa laten veilen, waarna de opbrengsten naar de schuldeisers gaan. Maar in dit geval wordt dat lastig. "Er was geen sprake van beslagleggingen op naam van de onderneming", zo laat de curator desgevraagd weten.

Op de vraag of dat inhoudt dat D. in aanloop naar het faillissement of eerder al bedrijfsactiva op naam van andere rechtspersonen heeft laten zetten, wil de curator niet ingaan. "En over het privé-faillissement kan en mag ik geen uitspraken doen. Dat is privé."

Reactie schuldeisers

Districtsbestuurder Cindy Onvlee van FNV Transport en Logistiek laat weten dat de schuldeisers het er niet bij laten zitten: "We hebben inderdaad vermoedens dat er geld en goederen zijn doorgesluisd naar een van zijn andere bedrijven."

De schuldeisers zijn nog bezig met onderzoek hiernaar. De FNV heeft overigens ook beslag laten leggen op privé-eigendommen van D., waaronder het woonhuis. "Maar we weten nog niet of er sprake is van enige overwaarde."

Opdoeken

Op dit moment kan de curator weinig anders dan op termijn het bedrijf D. Logistics opdoeken: "Als er verder geen baten meer zijn, rest eigenlijk niets anders dan de onderneming op te heffen."

De curator overweegt nog wel nadere gerechtelijke stappen tegen Dennis D. Hem persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade rond het faillissement heeft echter weinig zin, erkent de curator. "Hij is immers privé reeds failliet."

Een curator kan overigens wel aangifte doen van onbehoorlijk bestuur, maar daarover is De Vries nog in gesprek met de rechter-commissaris, zo schrijft hij in zijn faillissementsverslag.