Nog geen duidelijkheid over inhoud van poederbrief die bij het waterschap in Zwolle bezorgd werd

"Het onderzoek loopt nog", is het enige dat een politiewoordvoerder er over kan zeggen.

Gisteren werd het pand van het waterschap aan de Dokter van Deenweg in Zwolle ontruimd nadat een mogelijke poederbrief werd gevonden. Er vielen geen gewonden.

Onderzoek in lab

Na de vondst van de brief werd het pand ontruimd. Na enige tijd mochten mensen weer naar binnen. Alleen de ruimte waarin de brief was aangetroffen, werd niet vrijgegeven.

Ter plaatse is de inhoud van de brief onderzocht door politie en brandweer, maar dat leverde geen uitsluitsel op over de vraag of het nou inderdaad ging om een poederbrief. Daarom werd de brief in een laboratorium verder onderzocht. Dat onderzoek loopt dus nog.