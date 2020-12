Bibliotheek Salland geeft boek cadeau bij afhaalmaaltijden in Raalte, Olst-Wijhe en Ommen

Wie in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe of Ommen iets te eten bestelt bij een restaurant, krijgt daar een cadeautje van de bibliotheek bij. Dat kan alleen maar een boek zijn, natuurlijk. En de bibliotheek Salland heeft honderden van die cadeautjes beschikbaar. Dus, bestellen maar.

"De restaurants zijn natuurlijk al een hele tijd gesloten", legt Jetze Dam van bibliotheek Salland uit. Ook de bieb is een tijd gesloten geweest en juist in die periode hadden de bibliotheken een actie lopen waarbij alle bezoekers van de bibliotheek als cadeautje een boek mee zou krijgen.

Afhaalmaaltijden

Maar omdat de bibliotheken gesloten waren, viel er weinig uit te delen. Als steuntje in de rug naar de restaurants wordt de boekenactie nu op een andere manier voortgezet. "Restaurants verzorgen afhaalmaaltijden, dus bedachten wij: laten we via die weg het boek gaan verspreiden en op die manier nieuw publiek met lezen in aanraking brengen."

Het gaat om nieuwe boeken. "Geen afdankertjes, daar doen we niet aan", lacht Dam. "Het gaat om boeken die nog nooit zijn aangeraakt. Ze zijn dan ook veilig om te lezen. Wij hebben ze hier liggen. De restaurants kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Want je zal maar een restaurant hebben in deze tijd."

Netflix

Er zijn nog honderden boeken beschikbaar. "Dus we wensen de restaurants honderden bezoekers toe die een maaltijd komen afhalen. Netflix heb je in coronatijd ook wel eens uit. Een goed boek is een prachtige manier om je vrije tijd te besteden."

Dam gaat vandaag naar restaurant Het Buitenhuys in Heino. Daar gaat hij het eerste exemplaar uitreiken.