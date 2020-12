Verscherpt toezicht bij doorstart omstreden bewindvoerder in Twente

Enschede, Hengelo en Almelo gaan verscherpt toezicht houden bij de geplande doorstart van het omstreden bewindvoerdersbureau Altera. Dat is de uitkomst van een crisisberaad onlangs tussen de drie grote Twentse gemeenten en de rechtbank Almelo. Nieuwe wetgeving die per 1 januari van kracht wordt, biedt de gemeenten daarbij extra juridische handvatten.

De verantwoordelijk wethouders hadden aangedrongen op het overleg met de rechtbank naar aanleiding van berichtgeving van RTV Oost. Zoals deze zomer gemeld zijn er plannen voor lancering van een nieuw commerciële bewindvoerder Altera Bewind BV.

Achter dit bedrijf gaat echter grotendeels dezelfde directie schuil als Belana Bewind & Inkomensbeheer. Belana werd medio vorig jaar door de kantonrechter in Almelo ontslagen wegens belangenverstrengeling.

Spoedoverleg

Na de berichtgeving vroegen de Twentse gemeenten een gesprek aan bij de Almelose kantonrechter om te waarschuwen voor de risico's wanneer Belana kans zou zien om onder een andere naam toch weer aan de slag te gaan. Dit gesprek had recent plaats op de rechtbank Almelo.

Uitkomst is dat gemeenten de vinger nadrukkelijk aan de pols gaan houden, mocht Altera op termijn een vergunning krijgen.

Rood licht

Het is echter aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM om te beoordelen of Altera aan de kwaliteitseisen voldoet. Als dat groen licht geeft, moet de kantonrechter dit officieel nog wel bekrachtigen, maar een rechter kan een bewindvoerder op voorhand niet tegenhouden. Dat is de taak van het CBM, zo benadrukte de kantonrechter in het overleg met de gemeenten.

“De rechter kan heel veel doen, maar altijd pas achteraf", aldus rechter Mark Bosch. "Ter vergelijking: iemand moet eerst door het rode licht rijden voordat je een boete kunt geven. Het begint bij vertrouwen.”

Nieuwe wetgeving

Tijdens het overleg tussen de wethouders en de rechtbank werd nog wel uitvoerig ingegaan op nieuwe wetgeving die per 1 januari van kracht wordt. Door dit zogenoemde adviesrecht krijgen gemeenten voortaan een belangrijke rol bij het signaleren van mogelijke misstanden bij bewindvoerderbureaus.

Rechter Mark Bosch: "We hebben de wethouders uitgenodigd om signalen over bewindvoerders met ons te delen en straks gebruik te gaan maken van hun adviesrecht.”

Constructief overleg

Wethouder Arjan Kampman van Enschede spreekt van een constructief overleg. Daarbij werd vooral de rol van de diverse partijen nader bekeken. "Wat de rol is van de rechtbank, maar ook wat wij als gemeenten kunnen doen. Duidelijk is dat de rechtbank een onafhankelijke taak heeft, waar we ons als politiek niet mee moeten willen bemoeien. De rechter moet in alle onafhankelijkheid z'n werk kunnen doen."

Mocht Altera straks aan de slag gaan als commerciële bewindvoerder, dan zullen de drie Twentse gemeenten het bedrijf extra in de gaten houden, vooral vanwege z'n turbulente voorgeschiedenis. "Als ik even op persoonlijke titel spreek: natuurlijk houden we het extra in de gaten. Het zou gek zijn als we dat niet zouden doen", aldus wethouder Kampman.

Ontslag als bewindvoerder

Altera werd vorig jaar ontslagen, omdat de bewindvoerder cliënten onnodig verzekeringen liet afsluiten via het eigen zusterbedrijf, te hoge kosten bij de cliënten in rekening bracht en in enkele gevallen geen bijstand voor cliënten aanvroeg, zo blijkt uit een gepubliceerd vonnis.

De tweehonderd cliënten zijn na het ontslag ondergebracht bij een andere bewindvoerder. Maar dat kon pas nadat justitie de dossiers van de cliënten in beslag liet nemen, omdat Belana ze weigerde af te geven.

Reactie directie

De directrice van Altera - en voorheen Belana - is summier in haar commentaar. Op de vraag of er een doorstart komt, wil ze slechts kwijt dat dat "op dit moment niet aan de orde is".

Eerder al liet ze weten dat tegen het onslag van Altera beroep is aangetekend. Die rechtszaak zou dit voorjaar al dienen, maar is door corona telkens uitgesteld. "Die zaak loopt nog", zegt ze daarover.

Het kwaliteitsbureau CBM, dat nu moet beslissen of en wanneer Altera aan de slag mag, doet nooit uitspraken over individuele gevallen.