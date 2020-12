Ook Dean Huiberts verlengt contract bij PEC Zwolle

Dat Huiberts net als Reijnders nu voor meerdere jaren vastligt in de provinciehoofdstad, komt niet als een verrassing. Het hing al een tijdje in de lucht, maar de blijdschap is er bij de hoofdrolspeler niet minder om. "Het openbreken en verlengen van mijn contract is een prachtig signaal dat PEC Zwolle afgeeft", zegt Huiberts.

Dankbaar

"De club heeft mij de kans gegeven om te debuteren op het hoogste niveau van Nederland en daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. De afgelopen periode heb ik mezelf verder ontwikkeld tot waar ik nu sta, maar ik ben nog lang niet klaar hier. Daarom ben ik heel blij dat ik, net als Eliano, mijn contract heb kunnen verlengen tot de zomer van 2025", aldus Huiberts.

Jeugdexponenten

Mike Willems, technisch manager bij PEC Zwolle, is content met de tweede contractverlenging in een week tijd. "Het is mooi dat deze twee jeugdexponenten nu in dezelfde periode hun contract voor een geruime periode verlengen. Dean heeft zich in anderhalf jaar tijd ontzettend goed doorontwikkeld. Hij is sterk, balvast en een noeste werker op het middenveld. Een speler die het publiek graag ziet", besluit Willems.