Technologiebedrijf FTNON in Almelo ontslaat de helft van het personeel

FNV heeft FTNON (Food Technology Noord-Oost Nederland) in Almelo, een ultimatum gesteld. De vakbond wil dat er een beter sociaal plan komt voor de medewerkers die ontslagen gaan worden, anders volgen er acties.

FTNON, onder meer producent van voedselverwerkingsmachines, wil ongeveer de helft van het personeel ontslaan en haar werkzaamheden verplaatsen naar vestigingen in het buitenland.

Onderdeel van Amerikaans concern sinds 2018

Slechts twee jaar geleden nam het Amerikaanse beursgenoteerde John Bean Technologie (JBT) FTNON over. Toen vond JBT het Almelose bedrijf nog "een ideale toegangspoort tot de markt voor verse voedselverwerking" waarmee JBT "sneller kon inspelen op de snelgroeiende vraag naar verse kant- en klaarproducten". FTNON is in 1963 opgericht en heeft honderddertig man aan het werk waarvan dus de helft in Almelo.

FTNON heeft hypermoderne technologie

FTNON specialiseert zich in apparatuur voor de productie van versproducten, kant- en klaarmaaltijden en dierenvoeding. De werkwijze is hypermodern. Zo werk het bedrijf met robottechnologie voor snijden en schillen van fruit en groenten.

Het bedrijf was in 2018 bepaald geen kleine speler op het wereldtoneel. FTNON was toen al actief in meer dan zestig landen. JBT Corporation betaalde 32 miljoen euro in de aankoop van de onderneming.

Reden van reorganisatie nog onduidelijk

Het bedrijf wil geen toelichting geven op de reorganisatie. De vakbonden kondigen acties aan. Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Metaal: "Wij hebben er bij de directie regelmatig op aangedrongen om met ons in overleg te gaan over een sociaal plan om de gevolgen voor het personeel op te vangen. De werkgever wilde echter in het laatste overleg alleen hun eindvoorstel toelichten en was niet bereid met ons te onderhandelen. We zijn er dus niet uit gekomen met FTNON."

Formeel loop het ultimatum af op vrijdag 4 december om 17.00 uur. Volgende week volgen er acties als er de komende dagen geen akkoord komt.