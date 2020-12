Overijssels Regenboogpodium voor LHBTI-senioren

Donderdagavond 10 december wordt er in theater ‘De Cactus’ in Hengelo een liedjesprogramma gehouden met veel roze liedjes, speciaal voor LHBTI-senioren. Het is een initiatief van Ralph Kleinbussink uit Deventer. Jan Erik Plettenburg praat met Mr Senior Pride 2020 over het podium in de Roze Golf, zondag 6 december om 22.00 uur bij Radio Oost.

Ralph is in oktober dit jaar uitgeroepen tot Mr Senior Pride 2020 voor zijn inzet voor het welzijn van LHBTI-senioren. Hij is als ambassadeur actief bij regionaal- en landelijk Roze 50+. “Veel activiteiten kunnen niet doorgaan”, aldus Ralph. ”Zo kunnen we de verpleeghuizen niet binnen om een gezellige avond te verzorgen. Daarom wil ik artiesten op een andere manier de verpleeghuizen binnenbrengen: op een USB-stick. Hopelijk brengt dat een stuk ‘verlichting’ in deze onzekere tijd”.

Mr Senior Pride 2020 zocht contact met de makers van het radioprogramma de Roze Golf van RTV Oost. Het plan ontstond om vier Overijsselse artiesten te vragen op te treden op ‘Het Overijssels Regenboogpodium’. Van dit optreden wordt een videoregistratie gemaakt die bij verpleeghuizen in Overijssel gratis wordt bezorgd. De artiesten die komen optreden zijn Annet Nikamp, Harm Wolters, Body & Soul en Alice & Rolf. De presentatie van de avond is in handen van RTV Oost-presentatrice Dorothy Oosting.

Meer informatie over het Regenboogpodium vindt je op www.decactus.nl

De Roze Golf hoor je zondag 6 december om 22.00 uur op Radio Oost. Uitzending Gemist? Luister deze dan terug via rtvoost.nl/radio/gemist. Meer informatie over De Roze Golf vind je op www.derozegolf.nl