Barts huis ligt in puin na gesprongen waterleiding: 'We hadden ons deze maand wel anders voorgesteld'

Ruim anderhalf uur spoot met grote kracht het water uit de gesprongen leiding op het huis én in de tuin van familie Bastiaans. De schade aan het huis is behoorlijk. Ook de woningen van de buren zijn niet gespaard gebleven. Alle bewoners hebben last van waterschade.

'Wat hagelt het'

Bart ontdekte de gesprongen leiding vanochtend toen hij uit bed kwam. "Ik dacht: het hagelt als een gek, al dat gekletter op het dak." Maar zodra Bart beneden kwam, merkte hij dat het geen hagel was wat hij hoorde "Ik keek door het raam naar buiten en zie één grote waterstraal. Ook stukken steen kletterden tegen het raam. Dat is gelukkig allemaal goed gegaan."

De geschrokken bewoner belde zelf de brandweer en bracht z'n vrouw in veiligheid. Na ruim anderhalf uur was de druk van de waterleiding af. De schade blijkt enorm: losse dakpannen, stenen die uit de gevel zijn geblazen en flinke waterschade in huis. "We hadden de boel net vernieuwd. Zo hebben we een nieuwe elektrische kookplaat gekregen en de muren geverfd. En nu dit."

Decembermaand

Een feestmaand zal het in Huize Bastiaans niet worden. "De maand was al gek door corona en dan nu ook nog dit. Gelukkig krijgen we veel hulp van kennissen en vrienden die ons slaapplekken aanbieden. Dat is heel fijn."

Bart en Petra kunnen de komende dagen in ieder geval niet thuis slapen. Experts nemen ondertussen de schade op. "Waarschijnlijk gaan we een paar nachten in een hotel slapen. En verder is het afwachten."