Zwolle richt zeecontainers in als daklozenopvang: 'Niemand slaapt hier op straat'

'Niemand in Zwolle slaapt op straat', dat is het motto van de gemeente Zwolle. Nu het wat kouder wordt, de feestdagen voor de deur staan en er ook nog eens corona heerst, kan onderdak nog wel eens een probleem worden voor dak- en thuislozen. Zeecontainers bieden uitkomst.

Deze winter lijkt er niet genoeg plaats te zijn bij het Leger des Heils en bij daklozenopvang De Herberg. Daarom staan er naast De Herberg nu veertien zeecontainers die ingericht worden als tijdelijke slaapunits. Over twee weken kunnen ze worden gebruikt.

"In normale omstandigheden hebben we in De Herberg plek voor zestig mensen", zegt Jos Spikker, teammanager van RIBW Overijssel. "Maar met de huidige coronamaatregelen, waarbij we afstand van elkaar moeten houden, kunnen we niet zo heel veel mensen meer kwijt. Dus hebben we extra capaciteit nodig."

RIBW: Een RIBW begeleidt mensen met langdurige psychiatrische problemen. Deze ondersteuning wordt gegeven op belangrijke gebieden als wonen, sociale relaties en financiën. Doel is om zo goed en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te functioneren. De afkorting staat voor 'Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen'.

'Best trots'

Elke zeecontainer biedt plek aan twee dak- of thuislozen, waardoor er in totaal 28 mensen terecht kunnen. Spikker: "Al noemen we het liever geen zeecontainers, maar slaapunits."

"Ons motto blijft 'niemand slaapt in Zwolle op straat'. We doen er elke dag onze uiterste best voor om dat te faciliteren. Daarom is dit hele project opgestart, in een paar weken tijd is het allemaal uit de grond gestampt. Daar mogen we best een beetje trots op zijn."