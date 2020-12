Veiligheidsregio IJsselland: 'Massa mogelijk in februari of maart al aan de beurt voor vaccin'

Als de risicogroepen eenmaal zijn ingeënt, dan komt ook de rest van de bevolking in aanmerking voor een coronavaccin. Mogelijk is het al eind februari of begin maart zover, zegt Rianne van den Berg, directeur van GGD IJsselland.

Zodra het vaccin toegediend kan worden, zijn als eerste de risicogroepen aan de beurt. De kwetsbaren, ouderen en zorgpersoneel. De insteek is dat dat gebeurt door huisartsen en instellingsartsen binnen de tehuizen.

Als vervolgens de massa aan de beurt is om ingeënt te worden, nemen de GGD's het vaccineren op zich. Het gaat dan om het inenten van de bevolking jonger dan zestig jaar. "De verwachting is dat dat vanaf eind februari, begin maart, zal zijn", voorspelt Van den Berg.

Dat zou beduidend eerder zijn dan begin augustus, dat eerder vandaag werd genoemd als moment waarop het vaccineren van niet-risicogroepen van start zou kunnen gaan.

Veel geschikt personeel

Om zo'n grote groep mensen te vaccineren, is veel personeel nodig. Maar daar zal het probleem niet in zitten, denkt Van den Berg. "Gelukkig hebben we nu binnen de GGD al veel mensen rondlopen die daarvoor geschikt zijn. Bijvoorbeeld de mensen op de testlocaties, maar ook het personeel binnen de jeugdgezondheidszorg of de medewerkers die reizigersvaccinaties zetten. Gelukkig kunnen we ook daar een beroep op doen."

Tegelijkertijd is het niet uitgesloten dat bij de massa-vaccinatie ook extra personeel geworven moeten worden. Eventueel kunnen mensen dan een tweedaagse opleiding volgen om te mogen vaccineren.

'Voorzichtigheid troef'

Van den Berg: "Als daar door deskundigen naar gekeken wordt, zal dat goed zijn. Ik denk wel 'voorzichtigheid troef'. Het is ontzettend belangrijk om mensen goed en zorgvuldig te vaccineren. Als dat onder die omstandigheden kan, dan moeten we dat doen. Maar we hebben zelf dus ook al veel mensen die hiervoor gediplomeerd zijn."

Als startdatum voor de vaccinatiecampagne wordt 4 januari genoemd. Dat betekent volgens Van den Berg nog niet dat er dan direct versoepelingen kunnen komen. "Ik denk dat we echt nog wel even moeten volhouden, maar laten we ook positief gestemd zijn: er is licht aan het einde van de tunnel."