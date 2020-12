Een jaar lang hield Huub de wacht in de fietstunnels van Enschede, dit is waarom

Huub Filart, hij was het een jaar geleden helemaal zat. Een mishandeling, beroving en bedreiging in de fietstunnels in Enschede-Zuid, op steenworp afstand van zijn huis.

Omdat hij, maar ook zijn jonge kinderen, veilig door de tunnels willen blijven fietsen richtte hij samen met andere bezorgde buurtbewoners de Tunnelwacht op. "We kenden elkaar helemaal niet. En komen zelfs uit vier verschillende buurten die hier rondom de fietstunnels liggen."

Onaanvaardbaar

Maar ze bleken veel gemeen te hebben, de mannen van de Tunnelwacht. Jan Willem Snijders bijvoorbeeld en Edwin Logtenberg. Allebei zijn ze van mening dat er een onzichtbare lijn gepasseerd werd na alle incidenten vorig jaar. De twee staan op wacht voor de tunnel als ik ze spreek.

Warme ademwolkjes komen uit hun mond, maar de heren zijn goed gekleed tegen de kou. "De situatie was toen echt onaanvaardbaar voor ons," aldus Snijders. Logtenberg knikt: "Ik hoorde van meerdere ouders uit Helmerhoek (wijk in Enschede, red.) dat ze hun kinderen niet meer door de tunnels lieten fietsen, ja dat gaat echt ver."

Lijntje met politie

Het burgerinitiatief heeft veel ingang gezet, aldus de mannen van de Tunnelwacht. "De gemeente heeft goed met ons meegedacht," aldus Huub Filart. "Zo zijn alle bosjes fors gesnoeid en zijn metershoge lichtmasten geplaatst." De mannen hebben elke keer een lijntje met de politie tijdens de wacht.

Zelf vinden ze hun inzet niet meer dan normaal, aldus Logtenberg: "Er zijn genoeg mensen die wijzen naar de overheid, dat er iets moet gebeuren. Maar dat is niet aan ons besteed."

Tunnelwachter Cemal toont zijn 'pasje' van de tunnelwacht. (Foto: RTV Oost)

'Goed bezig!'

De Tunnelwacht is al op verschillende manier geprezen. Zo kreeg initiatiefnemer Huub Filart de lokale Jan Schaeferprijs voor het vrijwilligerswerk en kwamen buurtbewoners meerdere keren soep en ander warm eten langsbrengen. "Dat doet ons zo goed, om te zien dat de buurt waardeert wat we doen."

Dat de waardering er is, blijkt ook tijdens de wacht. De meeste fietsers en voorbijgangers prijzen de mannen, met een duimpje omhoog of een luidkeels 'goed bezig!'.

Buurtbewoners delen spontaan soep uit aan de tunnelwachters (Foto: RTV Oost)

De speciale camera-app is nu in ontwikkeling op de Universiteit Twente, en biedt door zijn toepassing, waarbij je zelf toestemming geeft, een uitweg uit het privacyprobleem dat speelt bij cameratoezicht.

App in april

Hoogleraar Stefano Stramigioli is druk met de ontwikkeling bezig, aldus Filart. "De verwachting is dat hij in april klaar is." Of de tunnelwacht dan stopt? Huub glimlacht. "Kijk, het was natuurlijk nooit onze bedoeling om hier voor altijd te staan. Maar we gaan pas stoppen als we het niet meer leuk vinden én het veiligheidsgevoel van onze buurtbewoners vergroot is."