Gertjan Verbeek neemt nog geen afscheid van het voetbal: "Ik ben en blijf trainer"

Hij draagt een stempel. Een hardwerkende trainer, die van zijn omgeving het uiterste eist. Verbeek is een man van extremen. Maar wel op zijn eigen manier. Nors, betweterig en weinig diplomatiek, het moet zoals 'De Hork' het wil. Verbeek heeft echter ook een sociale kant. En die kennen er maar weinigen. "Iedereen heeft plussen en minnen, dus ik ook. Het is maar net wat je wilt laten zien", steekt Verbeek van wal.

Orlando Smeekes

Streng is hij dan ook niet altijd. Zo heeft Verbeek een zwak voor Orlando Smeekes. Voordat Smeekes uitgroeide tot publiekslieveling bij Go Ahead Eagles, woonde hij jarenlang in huis bij Verbeek. "Orlando heeft van zijn vijftiende tot en met zijn achttiende bij mij gewoond, daarna hield de voogdij op. Hij wilde graag terug naar het westen, toen heb ik er voor gezorgd dat hij bij Telstar kon voetballen. Hij heeft zelfs nog Jong Oranje gehaald, maar uiteindelijk is hij toch weer in een psychose gekomen."

"Ik werd op een maandagmorgen gebeld door een rechter. Hij vroeg: 'Bent u Gertjan Verbeek? Ik moet zo een uitspraak doen over het wel en wee van Orlando. Er zijn twee opties: of u neemt hem in huis en zorgt voor hem, of hij gaat naar een gesloten afdeling voor geesteszieken.' Dan breekt je hart, dus daar hoefde ik ook niet lang over na te denken. Mede dankzij de hulp van Heracles, waar ik toen trainer was, hebben wij hem weer aan het voetballen gekregen. Zodoende heeft Orlando nog een heel mooie carrière gehad."

Het litteken dat FC Twente heet

Maar dieptepunten zijn er ook genoeg in het leven van Verbeek. Het ontslag bij zijn FC Twente is zo’n inktzwarte bladzijde. In het boek is echter weinig te lezen over zijn korte, maar roerige periode in Enschede. "Wij hebben mensen geïnterviewd die wat over mij vertellen. Ik begin niet uit mezelf over FC Twente, dus het moet toevallig ter sprake komen", legt Verbeek uit.

De pijn van zijn vroegtijdige vertrek bij FC Twente zit er echter nog steeds. "Het is een heel grote teleurstelling geweest en dat weet iedereen ook. Het was kortstondig en heel snel afgelopen. Dat zal altijd een litteken blijven."

Toekomst

Ondanks dat Verbeek al ruim een halfjaar clubloos is en momenteel veel op de buis verschijnt als analist bij FOX Sports, spookt het woord stoppen nog niet door zijn hoofd. "Ik ben en blijf trainer. Opgegeven heb ik het ook nog niet, maar ik ben niet meer voor elke club te porren."

Verbeek is door de wol geverfd en kent inmiddels zijn sterke, maar zeker ook zijn zwakke punten. "Ik ben geen saneerder, maar een bouwer. Zoals bij Heracles, Heerenveen, Bochum en AZ. Dat is leuk, zeker als je mensen hebt die je kunt vertrouwen. Dat zie ik wel zitten. Maar een functie als bestuurder, bijvoorbeeld algemeen of technisch directeur sluit ik ook niet uit. Ook dat lijkt me heel mooi", besluit Verbeek hoopvol.