Dyonne (21) koopt met zorgbonus sinterklaascadeaus voor kinderen

Ze werkt sinds juli dit jaar bij de thuiszorg als hulp in de huishouding omdat ze op dit moment niks kan met haar afgeronde opleiding hospitality en toerisme. Begin november ontving ze zoals zovele anderen een zorgpremie. Dyonne: "Er waren voorwaarden aan verbonden, en daar voldeed ik aan, maar toch had ik een gevoel van dat ik er geen recht op had, ik werkte er nog maar net. Het is toch een beetje vreemd als je dan een bonus krijgt, ten opzichte van collega's die er al jaren werken."

Betrokkenheid

Na wat bladeren in de lokale huis-aan-huiskrant kwam ze een oproep tegen van stichting Bij de Buuren. "Zij zochten hulp bij een sinterklaasactie die ze samen met de plaatselijke Rotary organiseren voor kinderen van wie de ouders wat krap bij kas zitten. Ik ben er binnen gestapt en gezegd dat ik cadeaus wilde doneren. Er zijn op dit moment zoveel mensen die hun baan verliezen en daardoor niet zoveel sinterklaascadeautjes kunnen kopen voor hun kinderen, die mensen wil ik een hart onder de riem steken.”

Dyonne wilde de cadeaus maar al te graag doneren bij de stichting. "Ik wilde niet via internet doneren, dan ben je er niet zo bij betrokken. Ik vind het juist zo leuk om mensen iets te geven, een fijn gevoel dat de kinderen er blij mee zijn, en daar ben ik dan ook weer heel blij om.”

Tekst gaat verder onder de video.

'Heel mooi'

Toen ze bij Bij de Buuren binnenstapte, waren ze een beetje verbaasd. "Ze vinden het heel leuk dat ik dit wilde doen. Ik heb verteld wat ongeveer mijn budget is en zij hebben mij later per mail een lijst met namen van elf jongens, variërend in leeftijd van 5 tot 11 jaar oud gestuurd. De afspraak was dat ik de cadeautjes weer bij hen zou brengen, zij zorgen er dan voor dat ze bezorgd worden."

Vrijwilliger Henri Velthuis van stichting Bij de Buuren is erg enthousiast over het initiatief van Dyonne. "Wij zijn positief verrast. We stonden een beetje met de mond vol tanden, dit is toch wel heel erg mooi."

'Iedereen kan helpen'

De cadeaus komen bij zo'n veertig kinderen in de gemeente Olst-Wijhe terecht. "Ik heb Playmobil, Lego en spelletjes gekocht. Ik hoop maar dat ze het leuk vinden, maar dat denk ik wel", vervolgt Dyonne. "Ik zal hun reactie niet zien als ze het uitpakken, maar misschien is dat maar beter ook. Want als het niet is wat ze verwachten, jongeren laten hun emoties vaak alle kanten op gaan, kan het ook teleurstellend zijn. Ik hoor liever via de stichting hoe het ontvangen is.”

Het kan mensen zo gelukkig maken om een cadeautje te krijgen, maar ook het geven maakt gelukkig. Dyonne (21)

Dyonne hoopt dat anderen inspiratie opdoen door haar verhaal. “Wat ik hoop is dat meer mensen die dit lezen of te horen krijgen zich nu gaan realiseren dat ze ook wat kunnen doen. En het hoeft niet altijd veel te zijn. Kun je weinig missen, dan is een zak pepernoten ook goed. Maar je moet er wat moeite voor doen om uit te zoeken wat op dat moment en voor jou de goede manier is. Het kan mensen zo gelukkig maken om een cadeautje te krijgen, maar ook het geven maakt gelukkig", sluit ze af met een brede lach.