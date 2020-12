Veiligheidsregio: 'Doe sint- en kerstinkopen niet met het hele gezin'

De drukte in de winkelstraten afgelopen weekend moet zich niet herhalen. Dat zegt Arjan Mengerink, operationeel leider van de Veiligheidsregio IJsselland. Want hoewel de winkeliers zich heel goed aan de maatregelen hielden en klanten op de regels attendeerden, liep er te veel volk in de straten.

"Vooral in de smalle straatjes, waar mensen elkaar niet goed meer konden passeren, was het echt een probleem." Gistermiddag hebben de elf burgemeesters binnen de Veiligheidsregio IJsselland gepraat over de drukte op straat. Mengerink is bij dat wekelijkse overleg betrokken.

'Liefst alleen winkelen'

"Afgelopen weekend hadden we de sinterklaasdrukte en er was Black Friday. En Black Saturday én Black Sunday. We denken dat het aankomend weekend minder druk zal zijn en daar hopen we ook op", zegt Mengerink. "We hopen dat mensen van het afgelopen weekend geleerd hebben. Bovendien zijn komend weekend ook mondkapjes verplicht in de winkels. Dus misschien dat dat mensen meer alert maakt dat het coronavirus er nog is."

Toch heeft Mengerink ook een tip voor hen die nog op pad moeten voor de inkopen. "We moeten het liefst alleen winkelen, met een lijstje dat van tevoren is opgesteld en dan ook nog het liefst op incourante tijdstippen." Op die manier hoopt de veiligheidsregio dat de drukte zich meer verspreidt over de dag.

Winkelstraten sluiten

Als het toch weer te druk dreigt te worden, dan biedt de nieuwe Wet Tijdelijke Maatregelen de mogelijkheid om winkelstraten tijdelijk helemaal af te sluiten. "Die wet biedt ook mogelijkheden om winkels tijdelijk te sluiten. Dit heb je in andere delen van het land afgelopen weekend al gezien, maar in de regio IJsselland zagen we nog niet de noodzaak daarvoor."

Arjan Mengerink hoopt dat het sluiten van winkels of winkelstraten ook de komende weekenden niet hoeft. "Want daarmee beperk je de beschikbare ruimte nog verder en de vraag is of we daar allemaal baat bij hebben."