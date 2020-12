Ook Raad van State geeft gemeente Kampen gelijk in dossier parkeergarage Buitenhaven

Nadat de rechtbank de gemeente Kampen al in het gelijk stelde in de zaak van parkeergarage Buitenhaven, heeft nu ook de Raad van State dat gedaan.

Het gaat om het beroep dat de gemeente Kampen indiende tegen een besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) rondom de stillegging van de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven. Het ministerie oordeelde in 2017 dat de gemeente Kampen niet goed was omgegaan met de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Het ministerie legde een Arbo-eis op.

Die veroordeling was onterecht, oordeelde de rechter eerder dit jaar al. Desondanks kon niet worden teruggedraaid dat het werk op de bouwplaats langdurig stil had gelegen, met economische schade tot gevolg. De Raad van State oordeelt nu dat zij het eens is met de gemeente Kampen dat het stilleggen van de werkzaamheden door het ministerie niet op deze manier had gemogen.

'Bevestiging van vasthoudendheid'

Wethouder Geert Meijering: “Het is goed dat er met de uitspraak van de Raad van State nu een eind is gekomen aan de bestuursrechtelijke procedure rondom de opgelegde Arbo-eis. De uitspraak van de Raad van State is voor ons een bevestiging van onze vasthoudendheid in deze zaak.”

De Raad van State oordeelt dat het ministerie de proceskosten en de griffierechten van de gemeente moet vergoeden. Meijering: "Naast deze kosten heeft de gemeente veel schade geleden. (..) We beraden ons de komende periode of en welke vervolgstappen wij kunnen ondernemen om deze geleden schade terug te vorderen bij het ministerie SZW.”