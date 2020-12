Forum-lid Almekinders uit Enschede uit partij gezet: "Forum wordt gekaapt door boreale bunkerboys"

Almekinders, eiste samen met onder andere Statenlid Stijn Hesselink dat het bestuur het referendum over partijboegbeeld Thierry Baudet intrekt. Een ultimatum dat daarbij gesteld werd liep vannacht af.

Enkele uren daarvoor reageerde het bestuur door het lidmaatschap van Almekinders te beëindigen. "In plaats van dat ze in gaan op mijn brief, beëindigen ze een aantal uren voordat de deadline verliep mijn lidmaatschap. Dat is de manier waarop ze omgaan met mensen die kritisch staan tegenover de gang van zaken binnen Forum."

Almekinders is niet de enige binnen de partij die dit is overkomen. Nicki Pouw-Verweij, Statenlid in Utrecht en lid van de Eerste Kamer, zag haar lidmaatschap ook beëindigd na kritiek.

De stap van het bestuur leidt tot verbazing bij Almekinders. "Ik heb geen verzoek gedaan bij het bestuur om mijn lidmaatschap te beëindigen. Dat is ook gek, ik ben juist bezig om ervoor te zorgen dat die partij in goede handen valt", zei Almekinders vanmorgen op Radio Oost.

Wat ik nu wel hoop is dat de partij niet in handen valt van de boreale bunkerboys van de jongerenvereniging Johan Almekinders, fractievoorzitter Forum voor Democratie Overijssel

De opzegging van zijn lidmaatschap door het bestuur bevestigt volgens Almekinders dat het niet mogelijk is om korte termijn een referendum te houden over de positie van Thierry Baudet. "De administratie is een zooitje, ze doen maar wat. Ze schrijven leden uit die kritisch zijn. Dan krijg je natuurlijk Noord-Koreaanse uitslagen bij zo'n referendum."

"Forum wordt gekaapt door de boreale bunkerboys van de radicale jongerenvereniging", zegt Almekinders:

Hoe nu verder?

De Overijsselse fractie van Forum voor Democratie nam al in een vroeg stadium afstand van de gang van zaken binnen de partij. Vier van de vijf Statenleden splitsten zich af maar bleven wel lid van Forum voor Democratie.

"Wat ik nu wel hoop is dat de partij niet in handen valt van de boreale bunkerboys van de jongerenvereniging, maar dat ze met normale mensen een doorstart kunnen maken onder een nieuwe naam wellicht."

Volgens Almekinders zal er, om dat te bereiken, het nodige moeten gebeuren. In eerste plaats zal het referendum niet door moeten gaan. "Als ze er wel mee doorgaan en er conclusies aan verbinden kunnen ze in ieder geval juridisch schadeclaims verwachten."

Negatieve publiciteit

Almekinders heeft nog wel contact met 'mensen die er nog wat van willen maken', maar hoe het verder zal gaan met de partij kan hij ook moeilijk inschatten. Over een maand of drie zijn er verkiezingen in Nederland. De negatieve publiciteit rond de partij zal de uitslag voor FvD geen goed doen.

"Je kunt niet verwachten dat we nog twintig of dertig zetels zullen halen, in welke vorm dan ook. Voor de kiezers die iets zoeken tussen VVD, CDA en de PVV, dat rechts-conservatieve gat, zou het wel heel jammer zijn als er geen partij is waar ze op kunnen stemmen."

Almekinders hoopt dat er ten tijde van de verkiezingen een partij zal zijn waarbij de provinciale Statenleden die zich hebben afgekeerd van FvD zich kunnen aansluiten. "Dat is ook goed voor de onderlinge samenwerking"

Naar de rechter

Almekinders gaat nog met mensen om tafel om te overleggen. De eerstvolgende stap is waarschijnlijk het voor de rechter tegenhouden van het referendum. "Eerst nog even afwachten of dat referendum er daadwerkelijk komt. Zodra het komt is dat een logische vervolgstap."