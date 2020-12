Weekcijfer aantal coronabesmettingen in Twente stijgt: "Slecht nieuws"

"We kunnen gerust stellen dat we als Twente op een plateau zitten", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid van de GGD Twente, over de coronasituatie in Twente. Landelijk nam het aantal coronabesmettingen met 8,7 procent af; Twente is dus een vreemde eend in de bijt. "We zien geen verdere afname van het aantal positieven en dat is slecht nieuws", aldus Dinsbach.

Weekcijfers betrouwbaarder

De besmettingsfactor, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, ligt in Twente op 285 mensen. Landelijk gezien is dat 195. "We moeten dus nog heel sterk zakken, willen we uit de situatie 'zeer ernstig' gaan."

De GGD kijkt voor het aantal besmettingen nadrukkelijk naar de weekcijfers. "De dagkoersen wisselen vaak sterk, voor een betrouwbaar beeld duiden we het met de weekcijfers", aldus de GGD.

Wat is de oorzaak?

De gezondheidsdienst heeft meerdere clusters gevonden, dat zijn meer dan drie besmettingen, in het bedrijfsleven. Toch benadrukt Dinsbach dat het bedrijfsleven niet debet is aan de gestegen coronacijfers. "Het virus zit door de hele samenleving, van de privésfeer tot het onderwijs en het bedrijfsleven."

Een oorzaak voor de gestegen besmettingen heeft de GGD niet. "Maar het is nog steeds heel erg druk overal, ook in de winkelstraten", aldus Dinsbach.

De GGD vertelt over de besmettingscijfers en grootschalige vaccinatie: