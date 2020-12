School voor speciaal onderwijs in Enschede verlengt maatregel thuisonderwijs voor leerlingen

Het Onderwijs Centrum Roessingh, een school voor speciaal onderwijs in Enschede, houdt de deuren in ieder geval tot na de kerstvakantie grotendeels gesloten voor haar leerlingen. Dat heeft de school in een brief meegedeeld aan ouders.

Reden voor het besluit is onder meer genomen omdat het aantal besmettingen binnen de school in de afgelopen weken niet is afgenomen, schrijft directeur Tessa Pierik. Ook de trage daling van het aantal besmettingen in Twente is voor de school reden de deuren nog niet volledig of vaker te openen voor leerlingen.

Minder geschikt

Sterker nog; de afdeling EMB, voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen, is vanaf vandaag tot na de kerstvakantie helemaal gesloten. Juist die afdeling kreeg de afgelopen weken vanuit praktische overwegingen nog les op school.

"Er is namelijk een groep leerlingen voor wie in het voorjaar is gebleken dat afstandsonderwijs voor hen minder geschikt is. Deze groep kinderen blijft vijf dagen in de week naar school gaan", zei Pierik daar eerder over.

Het OCR is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. De school heeft een rechtstreekse verbinding met Revalidatiecentrum Roessingh. Leerlingen volgen onder schooltijd therapieën in het revalidatiecentrum.

Vier besmettingen

Juist op de afdeling EMB zijn de afgelopen weken vier nieuwe besmettingen vastgesteld, staat in de brief. Reden voor de school om de afdeling geheel te sluiten. Als ouders er niet in slagen opvang voor hun kind te regelen, denkt school mee over een oplossing.

Per groep is bepaald hoeveel thuisonderwijs leerlingen krijgen en hoeveel dagen ze op school zijn. Dat varieert van drie dagen per week fysiek op school voor de kleuters van groepen in 1 en 2 tot één dag op school voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

Onderwijs op afstand

Ook de leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen op het OCR komen één of twee dagen per week op school. De andere dagen wordt onderwijs op afstand gegeven.

"Wij streven ernaar dat we vanaf januari 2021 weer meer fysiek onderwijs kunnen geven", schrijft directeur Pierik in de brief. "De laatste berichten met betrekking tot het beschikbaar komen van een vaccin zijn hoopgevend."

Daarnaast doet de school in samenspraak met het naast gelegen Revalidatiecentrum Roessingh onderzoek naar alternatieven om na 1 januari kinderen toch fysiek naar school te kunnen laten komen.