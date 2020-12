Overijsselse clubs treffen top eredivisie: Ajax, Vitesse en Feyenoord

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Ajax – FC Twente

Kan FC Twente de doelpuntenmachine in Amsterdam laten haperen? Als koploper Ajax doorgaat met dit gemiddelde (4,2 goals per wedstrijd) komen ze aan het eind van dit seizoen uit op 143 goals.

De historische resultaten geven FC Twente niet veel hoop. Slechts drie keer wonnen de Tukkers in de Eredivisie bij Ajax. De eerste zege dateert van december 1992. Het regende pijpenstelen die dag in het Olympisch Stadion, met af en toe ook nog wat natte sneeuw erdoorheen.

Prince Polley schoot Twente in de tweede helft naar de 1-0 zege, dat daarna nog enkele benauwde momenten beleefde na een rode kaart voor Jan van Halst. De huidige Ajax-trainer Erik ten Hag speelde de volle negentig minuten mee bij de winnende ploeg.

Aftrap: zaterdag 20.00

PEC – Vitesse

Pelle Clement was vorig seizoen de matchwinner voor PEC tegen Vitesse na een bizarre slotfase (Foto: Orange Pictures)

Terug naar eind februari van dit jaar. Het bleek de laatste keer dat PEC in eigen stadion werd aangemoedigd door volle tribunes en ook toen was Vitesse de tegenstander. Het liep uit op een krankzinnig duel.

De slotminuten begonnen met 2-2. Een rake penalty van Reza Ghoochannejhad betekende 3-2 voor PEC, maar Oussama Tannane knalde tot ontsteltenis van de PEC-fans diep in blessuretijd een vrije trap in het PEC-doel. Net toen iedereen zich had verzoend met de remise vloog de bal er nog een keer in. Pelle Clement werkte uit een corner de vierde PEC-goal achter Vitesse-keeper Remko Pasveer en bezorgde PEC zo de 4-3 zege.

PEC, nummer elf in de ranglijst, wacht nu al zeven duels op een overwinning. Alleen Fortuna Sittard (15) en FC Emmen (10) doen het op dat vlak nog slechter in de Eredivisie. Vitesse is dé verrassing van dit seizoen op de tweede plaats.

Aftrap: zaterdag 21.00

Feyenoord – Heracles

Heracles won alleen in 2013 in De Kuip. Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen speelde toen nog voor de Almeloërs (Foto: Orange Pictures)

Feyenoord heeft onder trainer Dick Advocaat nog geen competitiewedstrijd verloren, nu al meer dan een jaar lang.

Winnen in de Kuip van Feyenoord lukte Heracles nog maar één keer in de Eredivisie. Vorig jaar oktober was er nog wel een verdienstelijk gelijkspel. Orestis Kiomourtzoglou maakte de Almelose goal zodat het 1-1 werd.

Die ene overwinning dateert van 2013. Mikhail Rosheuvel maakte in de tweede helft de winnende goal (1-2) en Feyenoord-trainer Ronald Koeman zag tot zijn afgrijzen ook nog eens Graziano Pèlle met rood van het veld verdwijnen.

Aftrap: zondag 12.15 uur

Helmond Sport - Go Ahead Eagles

Jaroslav Navratil maakte vorig seizoen de winnende voor Go Ahead Eagles in Helmond (Foto: Orange Pictures)

Na de zeperd tegen Jong AZ (1-0 nederlaag) jaagt Go Ahead bij Helmond Sport op revanche. De Deventenaren zijn inmiddels afgegleden naar de twaalfde plaats.

De laatste ontmoeting in Helmond, vorig jaar december, won Go Ahead met 2-1 door goals van Antoine Rabillard en Jaroslav Navratil.

Helmond Sport, dat slecht aan het seizoen begon, is de laatste drie thuiswedstrijden ongeslagen en heeft daardoor nog maar vier punten minder dan Go Ahead.

Aftrap: vrijdag 21.00

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.