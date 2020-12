Verdachten opgepakt voor bomaanslag Zwolle na berichten op Encrochat, eentje weer vrij

Half Zwolle schrok er van wakker eind mei; een enorme ontploffing. Bij een huis aan de Geleen in de wijk Aa-landen was een zelfgemaakte vuurwerkbom ontploft en had de halve pui er uit geblazen. Maandenlang lag het onderzoek stil, totdat de politie inzage kreeg in ontsleutelde berichten van chatprogramma Encrochat. Twee Zwollenaren werden aangehouden, maar gisteren kon er eentje weer naar huis. In dezelfde berichtenreeks waren namelijk ook ontlastende berichten voor die verdachte te vinden.

De aanhoudingen werden door de opsporingsdiensten om onbekende redenen achtergehouden. Maar RTV Oost is erover getipt door bronnen rond het onderzoek. Het is opvallend dat de aanhoudingen niet naar buiten zijn gebracht, omdat het laatste bericht van de politie luidde: "Het onderzoek wordt gestaakt." Er was druk gezocht naar een man met een petje, die te zien was op camerabeelden, maar die werd niet gevonden. Hij zou degene zijn geweest die de bom mogelijk geplaatst zou hebben.

Encrochat

De Zwollenaren, die nu voor de aanslag zijn aangehouden, zijn in beeld gekomen nadat de politie kon meelezen met berichten die zijn verstuurd met het chatprogramma Encrochat. Via dat programma kunnen gebruikers elkaar versleutelde berichten sturen, waardoor ze openlijk met elkaar durven communiceren. Het opsporingsapparaat is het echter gelukt om op vernuftige wijze de berichten mee te kunnen lezen. Justitie beschikt nu over miljoenen aan berichten, die bewijs kunnen vormen in tal van zaken.

De opgepakte Zwollenaren zijn in de ogen van politie en justitie opdrachtgever en tussenpersoon, als het gaat om de bomaanslag in mei. Zij zouden de gebruikers zijn van twee accountnamen op Encrochat, die met elkaar vrijuit over een aanslag op dat huis praten. Die chats dateren van ruim voor de enorme explosie. Ze bespreken dat er "iets" aan de deur moet worden gehangen, omdat er een conflict is met de bewoner.

Op vrije voeten

Maar wat de politie verzuimd heeft, is om ook te kijken naar de chats die na afloop van de aanslag zijn verstuurd. Dan chat een van dezelfde twee gebruikers met een ander contact. Ze vragen zich af wie die aanslag eigenlijk heeft uitgevoerd. "Heeft 'ie een ander de opdracht gegeven?", vraagt de één aan de ander. "Ik schrok vannacht wakker van een enorme explosie." Daaruit kun je concluderen dat diegene niets met de uitvoering te maken heeft. De persoon die door de politie aan dat account wordt gekoppeld, is gisteren direct op vrije voeten gesteld.

Zorgvuldigheid gewenst

Zijn advocaat, Cem Polat, waarschuwt dan ook voor de gevaren van het "grasduinen" in de chats door de politie. "Daar moeten ze enorm zorgvuldig mee zijn. Mijn cliënt heeft nu zo'n 45 dagen onterecht in voorlopige hechtenis gezeten. Als ik niet aan de recherche had gevraagd om die chats te zoeken die zijn verstuurd rondom de daadwerkelijke aanslag, had mijn cliënt nog vastgezeten."

De cliënt van Polat en de andere Zwollenaar gelden nog wel als verdachte. Of de politie nog overgaat tot andere aanhoudingen is niet bekend.