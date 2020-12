Go Ahead Eagles aast zonder zieke Veldmate op revanche: "Tijd van praten is voorbij"

Zijn plek centraal achterin wordt naar verwachting overgenomen door Justin Bakker. Voor de 22-jarige verdediger wordt het zijn tweede optreden voor Go Ahead Eagles. Eerder verving hij Veldmate al in de thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht (2-3).

Verder ontbreken morgenvaond ook Mael Corboz, Kevin van Kippersluis en Martijn Berden.

"Voeten laten spreken"

Go Ahead Eagles is het hele seizoen al een ploeg die verdedigend goed staat, maar aanvallend heel weinig kan afdwingen. Veldmate verzuchtte dinsdag al dat hij moe werd van zichzelf, omdat hij die woorden bijna wekelijks kan herhalen. Trainer Kees van Wonderen begrijpt dat gevoel wel. "De tijd van praten is voorbij. Op een gegeven moment moet je het laten zien in wedstrijden. Je wilt vaak iets uitleggen, omdat je het van binnenuit kunt verklaren. Maar soms is het even klaar en moet je je voeten en je energie laten spreken."

Spelers huren

Van Wonderen heeft goede hoop dat hij en Veldmate na de winterstop een mooier verhaal kunnen vertellen. "We hopen spelers te kunnen huren die het elftal beter maken. Het schort met name aan het naar voren spelen, het creëren van kansen en het maken van goals. Dus dat hopen we beter voor elkaar te hebben."

Zwaar gevecht

Dat kan echter pas in januari, dus voorlopig moet Van Wonderen roeien met de riemen die hij heeft. Zo ook tegen Helmond Sport. "In deze competitie is elke wedstrijd een zwaar gevecht en dat gaat het morgen ook worden. Helmond Sport speelt op een kunstgrasveld en daar hebben ze de typische spelers voor. Ook weer een lastige ploeg om te bespelen. Aan ons de taak om daar de punten mee te nemen, dat is helder."

Live op Radio Oost

Het duel op sportpark De Braak begint morgen om 21.00 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.