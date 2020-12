Stem klassieker van Erwin Nyhoff de Top 2000 in

Het is een van de meest begeerde hitnoteringen in artiestenland: een plekje in de Top2000. Overijsselaar Erwin Nyhoff is een lobby begonnen om zijn klassieker 'You still think' in die hitlijst te krijgen. "Die Top 2000 vind ik de mooiste periode van het jaar. Onverwacht komen soms de prachtigste nummers voorbij."

Hij voelt zich er wat ongemakkelijk bij, zo zegt hij zelf. Want wat maakt zijn hit 'You still think' nu eigenlijk tot een klassieker?

'Alles kwam samen'

"Als ik dat moet uitleggen over nummers van mijn grote idolen Bruce Springsteen en Elvis is dat niet zo moeilijk. Maar het is erg lastig om dat over je eigen werk te zeggen. Al denk ik dat het er vooral mee te maken heeft dat rond dit nummer alles samen kwam. We zaten met ons bandje The Prodigal Sons volop in de lift en muziekstations pakten het op grote schaal op."

Met als gevolg dat het nummer een van de meest gedraaide platen was op de vaderlandse radio en Nyhoff met zijn band tourde door Amerika en onder meer live in actie kwam op het illustere Pinkpop.

Geen videoclip

"Het nadeel was echter dat we niet echt bij een grote platenmaatschappij zaten. En omdat we ons hele budget hadden opgesoupeerd aan de opnamen van ons debuutalbum 'Wine of Life' hadden we geen geld meer voor een videoclip. En in die dagen - het tijdperk van MTV en TMF - was dat juist zo onontbeerlijk. Anders had het misschien een nog wel grotere hit kunnen worden."

En dat is misschien ook wel de reden dat 'You still think' - tot nog toe - nooit de Top2000 heeft gehaald.

Corona-concerts

Nadat The Prodigal Sons werd opgedoekt, werd het langere tijd wat stiller rond Nyhoff. Tot hij enkele jaren geleden weer opdook in kijkcijferkanon The Voice of Holland en de geboren Dalfsenaar derde werd in de eindstrijd. Daardoor kreeg zijn carrière een nieuwe boost. In het huidige Covid-tijdperk verzorgt hij overigens speciale Corona Cadillac Concerts, waarbij hij zijn twee passies muziek en oldtimers met elkaar combineert.

Zijn achterban is hem echter ook in zijn rustigere periode altijd trouw gebleven. Zijn fans wisten hem zover te krijgen dat Nyhoff vorig jaar al een poging ondernam om door te dringen tot de Top2000. "Maar toen was ik eigenlijk wat aan de late kant. Toen een lid van de fanclub van de Prodigal Sons deze week weer een oproep twitterde om op dat nummer te stemmen, dacht ik: oh ja, het is alweer zover. Waarop ik zelf ook een kleine campagne ben begonnen."

Heel eervol

Al vindt hij het niet het beste liedje van zijn hand. "Ik was nog maar net een jaar of zestien toen ik het schreef. Maar op de een of andere manier heeft dit liedje het altijd goed gedaan. En duikt het telkens weer op. Zo heeft BLØF het een paar jaar geleden gecoverd. Die muzikanten kwamen vaak kijken wanneer wij met The Prodigal Sons in Zeeland optraden. Misschien dus niet mijn beste liedje, maar ik zou het wel heel eervol vinden om eindelijk die Top2000 te halen."