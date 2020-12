Voorwaardelijke straf voor 54-jarige man uit Hellendoorn die journalist RTV Oost met de dood bedreigde

Voor het met de dood bedreigen van een journalist van RTV Oost heeft de 54-jarige N.B. uit Hellendoorn een voorwaardelijke geldboete van 750 euro opgelegd gekregen. De uitspraak was gelijk aan de eis die de officier van justitie even daarvoor uitsprak.

De man dreigde tegenover drie medewerkers van RTV Oost om verslaggever Ties van der Heide op 3 december vorig jaar iets aan te doen. Hij zei onder meer: 'Ik maak hem helemaal kapot'. En: 'Ik, ga hem zijn kop van zijn romp aftrekken'. B. ontkende die aantijgingen niet.

Failliet

De aanleiding van de bedreigingen was een publicatie over een faillissement van een bv van de Hellendoorner. Drie maanden nadat hij langs de N35 bij Heino een bedrijf was begonnen, ging een van zijn bv's failliet. Volgens B. ging het daarbij om een lege bv en had dat geen invloed op zijn pas gestarte bedrijf. Daarom werd er aanvankelijk niets over gepubliceerd.

Toen de curator het pand een week later afsloot, en daarover een briefje op de deur hing, werd alsnog een artikel aan het faillissement gewijd. Zeer tegen de zin van de 54-jarige Hellendoorner, die verhaal kwam halen op de redactie in Hengelo. Hij bedreigde (de op dat moment niet aanwezige) Van der Heide daarbij meermaals, en eiste een rectificatie en een schadevergoeding omdat hij met naam en toenaam was genoemd.

'Geen vlieg kwaad'

Aan het begin van de rechtszitting merkte B. op dat er twee journalisten in de zaal aanwezig waren, om de zaak te volgen. Daarop zei hij dat 'het zelfde gedoe kan ontstaan, al zal ik dat zelf niet doen'. Daarop sprak de rechter hem vermanend toe: "Als dit een bedreiging is, dan heeft u een groot probleem."

De man verklaarde daarop dat hij 'natuurlijk harstikke spijt' had, en dat hij 'geen vlieg kwaad' doet. Ondanks zijn excuses, leek B. niet erg berouwvol. Wanneer de rechter of officier van justitie hem de impact van zijn gedrag voorhielden, legde hij de schuld bij het artikel.

De rechter was daar wel klaar mee. "Ik ben nu even streng voor u. Ik vraag me af of u eigenlijk wel door heeft wat uw gedrag voor een ander betekent."

Opgewonden standje

Ook de officier van justitie zette zijn vraagtekens bij de zelfreflectie van de 54-jarige Hellendoorner. "U lijkt mij wel een opgewonden standje. Om te voorkomen dat u nog eens de fout in gaat, eis ik een geheel voorwaardelijke geldboete van 750 euro, met een proeftijd van twee jaar." De rechter ging daar in mee. "Hoe weinig een voorwaardelijke geldboete van 750 euro ook lijkt voor iemand die bedreigd is... U bent een opgewonden, grote man. Ik kan me voorstellen dat mensen daar bang van worden."

Als B. toch weer over de schreef gaat en hij de geldboete niet kan betalen, dan moet hij 15 dagen de cel in. De Hellendoorner kan nog tegen de straf in hoger beroep.