Documentaire 'We'll be coming' over Europese rentree Go Ahead Eagles zondag op TV Oost

Henk de Haan was in de zomer van 2015 als een kind zo blij toen hij tijdens een supportersavond een droomreis naar het Europa League-uitduel van Go Ahead Eagles won. Het was echter een hard gelag toen bleek dat die wedstrijd tegen het Hongaarse Ferencváros achter gesloten deuren plaatsvond. Maar aan creativiteit geen gebrek in Deventer. Als bestuurslid van Go Ahead Eagles ging de wens van De Haan alsnog in vervulling.

Het is allemaal te zien in de documentaire 'We'll be coming', die zondagavond weer wordt uitgezonden op onze zender. RTV Oost volgde in samenwerking met de Deventer club de rentree op het Europese toneel. De kijkers krijgen het verhaal te zien door de ogen van supporters, spelers en Henk de Haan, bestuurslid Internationale Betrekkingen. We zijn in de kleedkamer, het vliegtuig en bij de wedstrijdbespreking. Overal waar Go Ahead Eagles kwam, komt de kijker ook.

'We'll be coming' is een herinnering aan een uniek, speciaal avontuur. Van Go Ahead Eagles dat Europa in ging. Van een leeg Boedapest en een volle Brink. De documentaire is zondagavond vanaf 20.30 uur te zien op TV Oost en wordt ieder uur herhaald.