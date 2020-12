Rick Brink uit Hardenberg heeft nieuwe baan en stopt als minister van Gehandicaptenzaken

Rick Brink stopt als minister van Gehandicaptenzaken. De Hardenberger gaat per 1 januari aan de slag bij KRO-NCRV als adviseur inclusie. "Het ministerie van Gehandicaptenzaken in haar huidige vorm zal dus ook worden beëindigd."

Brink werd in juni vorig jaar door dezelfde omroep verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken en toerde sindsdien door heel Nederland om relevante onderwerpen op de politieke en media-agenda zetten. Hij wilde samen met de programmamakers van KRO-NCRV obstakels wegnemen voor 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking.

'Koffer van Rick'

Brink schrijft over zijn nieuwe functie dat hij de omroep en de NPO gaat helpen om extern, 'maar zeker ook intern', meer inclusief te worden. "Daarnaast zal ik de ‘Koffer van Rick’ de aankomende periode flink op de kaart zetten bij redacties en programmamakers."

"Deze online database is gevuld met cv’s van mensen met een expertise of talent en ook een beperking. De ‘Koffer van Rick’ moet ervoor zorgen dat de Nederlandse samenleving anders leert kijken naar mensen met een beperking, door meer zichtbaarheid van deze groep in de media van de publieke omroepen."

Belangenbehartiging

En dat is niet de enige functie die Brink gaat vervullen: hij start op 1 januari ook als directeur Belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM), die Young Professionals met een arbeidsbeperking en werkgevers begeleidt bij het vinden en aanbieden van een volwaardige functie.

"Daarnaast zal ik vanuit vanuit mijn eigen adviesbureau organisaties helpen met het thema inclusiviteit en ben ik beschikbaar als spreker/dagvoorzitter. Want als ik één ding het afgelopen jaar geleerd heb, dan is het wel dat we nog veel te doen hebben als het gaat om belangenbehartiging voor personen die in dit land moeten leven met een beperking. Daar blijf ik me met hart en ziel voor inzetten."