Grote zorgen bij stafmedewerkers en OR over ontmanteling Soweco

Soweco in de huidige vorm wordt ontbonden. Dat besluit werd in juli van dit jaar genomen. De kwetsbare medewerkers komen allemaal in dienst van hun eigen gemeente. Voor de medewerkers uit Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) opgericht. Rijssen-Holten en Hellendoorn willen het beschutte werk vanaf 2021 zelf organiseren.

Zorgen over NUO

De zorgen van de stafmedewerkers en dus ook die van de OR gaan onder meer over de oprichting van de NUO. Deze organisatie zou vanaf 1 januari 2021 actief zijn, maar stafmedewerkers en OR hebben geen enkel idee hoe die nieuwe organisatie eruit komt te zien. Bovendien maakt de grote onzekerheid over de vele veranderingen die op stapel staan het volgens de partijen lastig om de controle te houden op de huidige bedrijfsvoering, de zorg voor alle kwetsbare medewerkers en de opdrachtgevers.

In de recent verstuurde noodkreet aan het bestuur schreven de stafmedewerkers: "Inmiddels lijkt het erop dat alleen de gemeenten Almelo en Twenterand de NUO oprichten. Wierden en Tubbergen zouden bij nader inzien een dienstverleningsovereenkomst willen sluiten met deze nieuwe organisatie."

Een woordvoerder van het dagelijks bestuur reageert dat wel degelijk alle vier gemeenten meedoen met de NUO. "Almelo en Twenterand vormen het bestuur van de stichting. Tubbergen en Wierden sluiten inderdaad een dienstverleningsovereenkomst met de NUO."

1 januari

Al maanden houden de medewerkers rekening met 1 januari 2021. Op die datum zou Soweco worden ontbonden. Nu blijkt die datum boterzacht. "Soweco wordt niet per 1 januari opgeheven", zegt de woordvoerder. "Alle activiteiten lopen gewoon door. De planning is nu dat de zes gemeenteraden in februari/maart een advies uitbrengen over het liquidatieplan. Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan alle activiteiten, die ze nu bij Soweco hebben liggen, zelf doen. De overige vier brengen een deel van de activiteiten onder in de NUO, wat overigens een werknaam is. Ook gaan ze een deel van de activiteiten zelf doen."

In juni werd nog volop geprotesteerd tegen de ontmanteling van Soweco (Foto: Kevin Sand)

De boodschap dat alle activiteiten na 1 januari gewoon doorgaan en dat er voor het personeel eigenlijk niets verandert, leidt tot grote verbazing bij de OR. " Het bestuur is wel degelijk van plan om wijzigingen door te voeren, dat blijkt uit al hun stukken. Wij hopen dat zij tot het inzicht komen dat de overgang van het personeel momenteel niet goed geborgd is. Als OR zijn wij niet tegen de verandering, maar deze mag niet ten koste gaan van de kwetsbare doelgroep en de overige medewerkers", zegt Miriam Doeschot namens de OR.

Baangarantie verzekerd

In hun noodkreet wijzen de stafmedewerkers ook op de geruchten, waarin wordt gesteld dat de beloofde baangarantie voor de kwetsbare medewerkers op de tocht staat. Deze geruchten wijst de woordvoerder van het bestuur naar het rijk der fabelen. "Alle mensen met een WsW-indicatie hebben een werkgarantie. We gaan hier met grote zorgvuldigheid mee om. Ook de overige medewerkers behouden hun baan en komen in dienst bij één van de gemeenten. Met de groep met tijdelijke contracten of mensen die op korte termijn met pensioen gaan worden aparte afspraken gemaakt."

De stafmedewerkers vroegen in hun brief om een 'oplossingsgerichte reactie' van het dagelijks bestuur. OR-lid Miriam Doeschot zegt dat die reactie totp op heden is uitgebleven. "Daarop hebben de stafmedewerkers hun zorgen opnieuw met ons gedeeld en gaan wij dit verder namens het gehele personeel oppakken richting het bestuur."

"Zorgen zijn bekend"

"Wij kennen de zorgen en vragen die leven onder het personeel", zegt de woordvoerder. "Die zijn ook continue onderwerp van gesprek. En we proberen alle vragen en zorgen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij begrijpen die zorgen ook. Het zal je maar gebeuren dat je bij een bedrijf werkt en dat je nog niet precies weet hoe het straks verder gaat. Er worden allerlei stappen gezet en dat brengt onzekerheid en zorgen met zich mee."