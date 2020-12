Kampen in de bres voor revaliderende kinderen op Bali

Het was de afgelopen jaren een groot succes: de Sinter-Speculaas-Actie in Kampen. Vanwege corona gooien de organisatoren het dit jaar over een andere boeg: een speciale voedselpaketten-actie.

Het is vandaag de internationale dag voor de mindervaliden. Toen Kampenaar Marino van der Starre een jaar of zeven geleden als vrijwilliger werkte met revaliderende kinderen op het Indonesische eiland Bali kwam hij in aanraking met de Smiling Kids Bali. Een stichting die zich sterk maakt voor de pupillen van het Kinder Revalidatie Centrum op Bali-Lovina.

Open sollicitatie

Maar Van der Starre zag ook dat de stichting nog wel een boost kon gebruiken. "Toen ik daarover een brief schreef aan het toenmalige stichtingsbestuur bleek het feitelijk een open sollicitatie."

De stichting begeleidt vooral mindervalide kinderen op Bali bij hun revalidatie. "Kinderen met een heup-, knie- of voetafwijking. Om de een of andere reden wonen hier relatief veel kinderen met een klompvoet. Die worden behandeld met een speciale vorm van fysiotherapie, maar als dat niet helpt, volgt een operatie."

Waarvoor een Nederlandse chirurg wordt ingevlogen die geheel belangeloos de kinderen opereert.

Speculaasactie

Van der Starre lanceerde drie jaar geleden in zijn woonplaats Kampen een speciale Sinter-Speculaas-Actie. Waarbij - zoals de naam al doet vermoeden - speculaas kan worden gekocht, waarna danzij sponsors een substantieel geldbedrag naar het goede doel gaat. "Het eerste jaar sleepten we 3.000 euro binnen en vorig jaar was dat 8.200 euro. En dat op een totaal-jaarbudget van de stichting van 45.000 euro."

Maar corona maakt de actie voor dit jaar onmogelijk. Waarop het over een andere boeg wordt gegooid. Wel een actie, maar zonder speculaas.

Geen toerisme

Want de situatie op Bali is nijpend. Doordat het toerisme door de coronacrisis compleet is weggevallen, hebben gezinnen het zwaarder dan ooit. "En geen toeristen is geen inkomen en geen inkomen is geen of weinig eten. Gezinnen met een gehandicapt kind hebben het extra moeilijk. En door slechte voeding gaan behaalde resultaten en de ontwikkeling van het kind bewezen hard achteruit."

Voedselpakket

Waarop het idee ontstond voor een voedselpakkettenactie. De kosten per pakket: 100.000 roepia. Ofwel 5,75 in euro's.

Daarvoor ontvangt een gezin een pakket met levensmiddelen met onder meer rijst, eieren, noedels en koffie of thee. Een gemiddeld lokaal gezin kan daar al snel twee tot drie weken mee verder.

"Het RehabTeam van onze stichting kent de thuissituatie van de kinderen en heeft op basis daarvan veertig gezinnen aangedragen voor dit voedselprogramma."

Voor meer informatie over de actie: Smiling Kids Bali.