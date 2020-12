GGD Twente bereidt zich voor op grootschalige vaccinatie: "Tijdstip wagen we ons nog niet aan"

Achter de schermen wordt bij de GGD Twente alles volop in werking gezet voor grootschalige vaccinatie tegen het coronavirus. Als het aan minister De Jonge ligt, worden eerst de kleinere kwetsbare groepen op z'n vroegst vanaf 4 januari gevaccineerd tegen corona. "Ik heb er wel vertrouwen in dat dat goed komt", zegt de GGD Twente over de haalbaarheid van die datum.

Een logistieke operatie wordt het grootschalig vaccineren van de Twentenaren. "We zitten met logistieke vragen, zo moet het vaccin op een bepaalde temperatuur bewaard worden en komen de vaccins niet allemaal tegelijkertijd binnen", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid van de GGD Twente.

Eigen 'witte jassen'

"Maar in de personele bezetting zit nog wel de grootste uitdaging: hebben we genoeg mensen of niet?", zegt de directeur, die aangeeft dat er nog niet naar mensen van buiten de GGD wordt gezocht. "We kijken eerst of we het met onze eigen 'witte jassen' kunnen doen."

Ook geeft de GGD aan nog te zoeken naar locaties waar gevaccineerd kan worden. "Massavaccinaties doen we vaak in sporthallen, maar alle condities rondom het vaccin zullen leidend zijn", zegt Dinsbach. "We hebben ervaring met massavaccinaties, dus de draaiboeken zijn in de kern niet anders."

Per wanneer?

De GGD IJsselland zei gisteren dat de massa mogelijk al eind februari of begin maart ingeënt kan worden tegen corona. De GGD Twente wil daar geen uitspraken over doen. "Wij zijn ook afhankelijk van het landelijke beleid", vertelt Dinsbach. "Het zou raar zijn als we in Twente iets anders doen dan in IJsselland of de rest van Nederland, maar specifiek een tijdstip noemen, zoals maart, april of mei, daar wil ik me niet aan wagen."