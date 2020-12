Wat vind jij: Moet er een officiële minister van Gehandicaptenzaken komen?

Brink werd in juni vorig jaar door KRO-NCRV verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken en toerde sindsdien in deze rol door heel Nederland om relevante onderwerpen op de politieke en media-agenda zetten.

Hij wilde samen met de programmamakers van KRO-NCRV obstakels wegnemen voor 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking.

'Nog veel te doen'

"Als ik één ding het afgelopen jaar geleerd heb", zegt Brink, "dan is het wel dat we nog veel te doen hebben als het gaat om personen die in dit land moeten leven met een beperking. Daar blijf ik me met hart en ziel voor inzetten."