Nieuwe sneltestlocatie in IJsselhallen Zwolle geopend: kan 2500 mensen per dag testen

Op het parkeerterrein van de voormalige evenementenlocatie zijn hekken geplaatst om alle automobilisten, fietsers of voetgangers in goede banen te leiden. In een van de hallen staan tien hokken waar de GGD-medewerkers zijn getraind om zo'n acht testen per kwartier af te nemen.

"Er was behoefte aan zo'n locatie in deze regio", vertelt Margreet Algera van GGD IJsselland. "In de Randstad zijn zelfs XL-locaties, met capaciteit voor tienduizend tests per dag, maar die is voor deze regio te groot."

Spannend

Algera verwacht dat in januari een drukke tijd aanbreekt voor de teststraten. Met name over de weken na de feestdagen maakt de GGD zich zorgen. "Dat wordt spannend. De landelijke prognoses laten ook zien dat er dan een piek komt. Niet alleen de feestdagen hebben daar invloed op, maar ook omdat dan het griepseizoen aanbreekt. De klachten die daaruit voortkomen gaan voor een grotere toeloop zorgen."

Vaccinaties

Begin januari beginnen de vaccinaties, maar Algera benadrukt dat een teststraat dan niet minder noodzakelijk is. Bovendien kunnen de IJsselhallen, met het oog op de ruimte, ook een goede plek zijn om grootschalig te kunnen vaccineren. "Maar begin januari zijn er nog niet genoeg vaccins voor iedereen", legt Algera uit. "We beginnen met de specifieke risicogroepen. Het duurt dan nog wel een tijd voordat het virus verdwijnt en dat betekent dat we deels gaan vaccineren en deels gaan testen."