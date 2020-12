Celstraf geëist tegen man uit Enschede voor vermoedelijk drugslab in zijn bedrijf

Voor de rechtbank in Almelo is een celstraf van vier maanden geëist tegen een 47-jarige man uit Enschede. De man werd opgepakt na een inval bij zijn bedrijf op de Marssteden in Enschede. In het bedrijf werden spullen gevonden die gebruikt worden bij de productie van de verboden drugs XTC.

De inval in oktober 2017 volgde op een tip van een informant. In het bedrijf van de 51-jarige, een kledinghandel die online zaken deed, stond een tabletteermachine. Met deze machine persen drugscriminelen hun pillen.

Nog wat verdienen

Volgens de verdachte was er nooit een drugslab in zijn pand, maar had hij de machine van een Rus in Amsterdam gekocht om door te verkopen. De Enschedeër zei dat hij een echte handelaar is en dat hij dacht nog wat te kunnen verdienen door het ding door te verkopen.

"Een vergissing", zei de man donderdag tegen de rechters in Almelo. Want er waren wel mensen die belangstelling hadden, maar die boden allemaal maar een fractie van de kostprijs. Uiteindelijk haalde hij de Rus over om het ding terug te kopen, met een verlies van vijftienhonderd euro, dat wel. De inval was op de dag dat het apparaat terug zou gaan naar Amsterdam.

Grote twijfels

De officier van justitie zegt grote twijfels te hebben bij het verhaal van de 51-jarige. In de ruimte waar de 'pillenpers' werd gevonden lag veel stof dat MDMA bevatte. En dat wijst erop dat er geproduceerd werd. Ook lag er een gasmasker waarop niet alleen sporen van de verdachte maar ook van iemand anders gevonden werden. En die ander is iemand die bij justitie bekend is uit de wereld van de illegale pillenproductie.

De advocaat van de Enschedeër zegt dat de inval onrechtmatig was en al het gevonden bewijsmateriaal niet mag worden meegewogen in het oordeel van de rechters. Hij heeft grote twijfels over de herkomst van de tip.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.