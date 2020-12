Slacht dreigt voor oude manegepaarden Dalmsholte

Hoewel het de allerlaatste uitweg is voor de hoogbejaarde voormalige manegepaarden dreigt de slachterij wel. Als er namelijk binnen twee weken niet genoeg geld bij elkaar komt, dan kan stichting 't Olde Manegepeerd op de huidige plek niet verder en als er geen vervangende plek mogelijk is dreigt de slacht.

Rika Lassche is al maanden bezig om investeerders te vinden, dat lijkt voor een deel gelukt, maar er is nog steeds een gat van 350.000 euro. Vorig jaar werd de huur opgezegd, omdat de eigenaar de grond, het woonhuis en de stallen wil verkopen. De stichting heeft de mogelijkheid om het als eerste te kopen, maar zo'n goed gevulde portemonnee is er natuurlijk niet.

Oproep

Op 15 december moet het geld er zijn, dus doet Rika via de social media een laatste oproep voor donaties. Ze hoopt dat ze met 'haar oudjes' in Dalmsholte kan blijven. De vrijwilligers die er zijn hopen dat met haar. "Deze paarden hebben hun hele leven heel hard gewerkt voor jong en oud die kwamen rijden in de manege, ik geef ze hier een waardige oude dag. Nu staan ze op stal, het is buiten nu nat en guur, maar ze kunnen hier rustig paard zijn. Buiten, met elkaar in de kudde. Niet via de achterdeur na gedane arbeid op een manege naar de slacht.."

Dat die slacht nu alsnog dreigt voelt zuur voor Rika. "Ik sta er mee op en ga er mee naar bed, ik heb al die maanden moed gehouden en gehoopt dat met de toezeggingen het goed zou komen. Maar we zijn er nog niet. Dus nu roep ik de hulp in van iedereen met een hart voor dieren."